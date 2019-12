Grasdorf

Die gestoppten Abholzungspläne in der Leinemasch finden nun doch die Unterstützung des Laatzener Naturschutzbundes ( Nabu). Der Vorsitzender der Ortsgruppe, Michael Klenke, widersprach gegenüber dieser Zeitung der Aussage des Nabu-Vertreters im Laatzener Umweltausschuss, die Ortsgruppe sei über die Pläne nicht informiert worden.

Vor knapp vier Wochen war ein internes Schreiben der Ökologischen Station Mittleres Leinetal (ÖSML) bekannt geworden, laut dem alle Bäume an der Harkenblecker Furth und zahlreiche Bäume am Wehrkamp, am Pfingstanger und an der Straße In den Äckern gefällt werden sollten. Daraufhin gab es einen Aufschrei unter einigen Grasdorfern, aber auch unter Laatzens Ratspolitikern. Rainer Picht, der den Nabu im Umweltausschuss vertritt, kritisierte die Informationspolitik der ÖSML: Der Nabu sei im Vorfeld nicht informiert worden.

Nabu : „Alle Beteiligten waren sich einig“

Klenke distanziert sich nun von dieser Aussage. „Die Maßnahmen gehen auf ein Gespräch im November 2017 zurück, an dem neben Region, Stadtwerken, ÖSML und BUND auch der Nabu teilgenommen hat“, sagt er. „Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass im Naturschutzgebiet Maßnahmen für den Wiesenbrüterschutz zwingend notwendig sind.“ Denn die Bestände seien in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen.

Seitdem informiere die ÖSML den Nabu in halbjährlichen Gesprächen über die Fortschreibung der Pläne. „Wir werden informiert, wenn es Termine gibt und was geplant ist“, ergänzt Klenke. Dies werde auch im Mitarbeiterkreis weitergegeben. „Wer nicht kommt, bekommt dies unter Umständen nicht mit“, ergänzt er mit einer Anspielung in Richtung Picht – und geht sogar noch weiter: Obwohl Nabu-Vertreter im Umweltausschuss, sei der Grasdorfer nicht befugt, ohne Erlaubnis des Vorstands für den Nabu zu sprechen.

Picht sieht internen Klärungsbedarf

Picht bestreitet inzwischen, er habe im Ausschuss fehlende Informationen an den Nabu beklagt: Er habe sich lediglich darüber geärgert, dass er als Ausschussmitglied nicht informiert worden sei. Allerdings bestehe aus seiner Sicht interner Klärungsbedarf zwischen ihm und dem Nabu. „Wenn man meint, dass ich die Naturbelange nicht entsprechend vertreten habe, muss man sich einen anderen suchen. Für mich ist die Laatzener Masch am wichtigsten“, sagt Picht. Er sehe die Behörden in der Pflicht, einen sogenannten Managementplan für die Leinemasch zu erarbeiten und auch öffentlich darüber zu informieren – beides steht bislang noch aus. So sehe es zudem die sogenannte Natura-2000-Richtlinie vor, für deren Missachtung Deutschland bereits von der EU gerügt wurde.

Innerhalb des Nabu sind die Abholzungspläne auch ansonsten nicht unumstritten. „Wir haben das Thema innerhalb der Ortsgruppe sehr kontrovers diskutiert, weil auch andere Auffassungen existieren. Aber wir vom Vorstand sind der Überzeugung, dass das Konzept richtig ist“, berichtet Klenke. Dass dies manche anders sehen, sei auch ihm klar. „Es ist in Zeiten des Klimawandels sicherlich schwer, dem Bürger begreiflich zu machen, dass eine Baumfällung nicht immer nur nachteilig ist.“ Die ÖSML hatte unlängst erläutert, dass die Wiederansiedlung von Bodenbrütern unter anderem durch Greifvögel in den Bäumen erschwert werde.

Der Nabu-Vorsitzende verweist zudem auf ähnliche Baumschnittarbeiten im Februar dieses Jahres, die die Ortsgruppe ebenfalls unterstützt habe und über die auch in der Zeitung berichtet wurde. Damals hatte Wasserwerk-Betreiber Enercity Weißdornhecken freigeschnitten und einige Bäume an Wegen fällen lassen.

