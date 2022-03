Laatzen

Sie sind laut und kommen nie allein: Deswegen haben sich laut dem Nabu Laatzen bereits mehrere Anwohner über Saatkrähen beschwert. Doch der Naturschutzbund weist darauf hin, dass die Rabenvögel streng geschützt sind. „Es ist verboten, die Tiere zu fangen oder gar zu töten. Auch dürfen ihre Nester nicht zerstört werden.“

Die Tiere leben monogam und in Kolonien. Dabei bevorzugen sie größere freie Flächen im ländlichen Bereich oder auch in der Stadt, meistens in einem oder mehreren aneinander stehenden Bäumen. Ab März brüten sie alle gleichzeitig, was den ganzen Tag über von lautstarken Rufen begleitet wird.

Umsiedeln von Kolonien keine Lösung

Die Kolonie umzusiedeln, wie es Anwohner oft forderten, würde laut Nabu aber nur dafür sorgen, dass sich die Kolonie teilt und mehrere neue Kolonien entstehen. Ihr schlechtes Image hat die Saatkrähe den Naturschützern zufolge zu Unrecht. Es sei ein Irrglaube, dass Saatkrähen die Nester von Singvögeln plündern und Krankheiten übertragen.

Vom äußeren Erscheinungsbild ähnelt die Saatkrähe sowohl von der Größe als auch von der Farbe den Rabenkrähen. Zu unterscheiden sind sie lediglich an ihrem länglichen, spitzen und leicht gebogenen Schnabel, der am Ansatz grau und nicht wie bei der Rabenkrähe komplett schwarz ist. Saatkrähen ernähren sich überwiegend vegetarisch als Pflanzenfresser, picken aber auch gelegentlich auch Insekten auf.