Laatzen-Mitte

Nach dem Beißvorfall zwischen einem American Staffordshire Terrier und einem Mops am Montag vergangener Woche hat sich jetzt das Veterinäramt der Region Hannover eingeschaltet. „In den nächsten Wochen werden beide Hundehalter zu dem Vorfall befragt“, sagt Sprecherin Sonja Wendt. Bis Mitte März entscheide dann ein Amtstierarzt über die Gefährlichkeit des Staffordshires und etwaige weitere Maßnahmen.

Bei dem Vorfall hatte der frei laufende Staffordshire den angeleinten Mops auf dem Fußweg hinter der Sporthalle der Albert-Einstein-Schule attackiert, sich im Nacken des Tieres verbissen und es durch die Luft geschleudert. Bei dem Versuch, ihren Hund zu beschützen, war die 50-jährige Mops-Halterin gestürzt und hatte sich das Handgelenk gebrochen. Ihr Hund wurde leicht im Nacken verletzt.

Halterin muss sich wegen Körperverletzung verantworten

„Die Halterin des Staffordshire Terriers war schockiert und sichtlich betroffen“, sagt der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Stefan Schwarzbard. Bislang seien weder Hund noch die 25-jährige Halterin auffällig geworden. Nun muss sich die Laatzenerin zusätzlich zur Gefährlichkeitsprüfung ihres Hundes von der Region auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Dass sie ihren Hund nicht angeleint spazieren führte, war rechtens: In den bebauten Bereichen Laatzens dürfen Hunde das ganze Jahr über frei laufen. Dabei sollten sich die Tiere, wie es in der Verordnung über das Halten von Hunden in der Stadt Laatzen heißt, aber „im Sicht- und Einwirkungsbereich des Hundeführers befinden und Kommandos befolgen“.

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm