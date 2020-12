Laatzen

Wegen der hohen Corona-Fallzahlen haben mehrere Kirchengemeinden in Laatzen ihr Angebot für die Feiertage geändert. Mit Ausnahme der katholischen Gemeinde St. Oliver fallen nach Heiligabend alle Feiern mit Besuchern aus. In einem Ortsteil bleiben sogar schon Heiligabend Kirche und Vorplatz leer. Dort, wo es Treffen gibt, würden die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen berücksichtigt und es sind ausreichend Helfer vor Ort, heißt es. Die Planungen im Überblick:

Für den Zeitraum von Freitag, 25. Dezember, bis 10. Januar würden alle Präsenzgottesdienste abgesagt, teilte der Vorsitzender der Kirchenregion Laatzen Burkhard Straeck, am Montag mit und betont: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.“ Zusätzlich für seine Gemeinde St. Marien spricht der Grasdorfer Pastor auch für die evangelischen Gemeinden von Immanuel, Thomas, St. Petri und St. Gertruden. Der Neujahrsempfang der Kirchenregion am 1. Januar wird ersatzlos gestrichen, die im Zuge dessen geplante Laienkanzel mit HAZ-Redakteur Simon Benne auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Alternativ zu den üblichen Regionalgottesdiensten gibt es einen vorproduzierten Videogottesdienst, der von Heiligabend an bis 6. Januar online auf kirchenregion-laatzen.de zu sehen ist.

Immanuel, Alt-Laatzen

Die Immanuelgemeinde hält an dem Großteil ihrer Heiligabend-Gottesdienste fest, reduziert aber die Besucherzahl in der Kirche um weitere sechs auf nun 60. Noch gibt es freie Plätze für die Familiengottesdienste um 10.30 und 12.30 Uhr sowie die Christvespern um 16 und 18 Uhr. Anmeldungen dafür sind noch bis spätestens Mittwoch möglich im Gemeindebüro unter Telefon (0511) 8744640. Gestrichen sind die beiden Freiluftgottesdienste am Nachmittag. „Die Auflagen des Gesundheitsamtes für Outdoor-Veranstaltungen sind so hoch, dass wir sie ersatzlos gestrichen haben“, teilte Pastor Matthias Freytag mit.

Das Friedenslicht von Bethlehem brennt an Heiligabend von 9 bis 19 Uhr vor der Immanuelkirche. Mitgenommen werden kann dies auch bei der offenen Kirche am Sonnabend, 26. Dezember, und am 1. Januar von 15 bis 17 Uhr. Anmeldungen dafür sind nicht erforderlich. An Neujahr hängen Geschenketüte mit Segenswünschen an den den beiden Bäumen auf dem Vorplatz.

St. Marien , Grasdorf

Nach einstimmigem Beschluss des Kirchenvorstands gibt es auch in Grasdorf nach dem 24. Dezember bis auf Weiteres keine Präsenzveranstaltungen mehr. Die für Heiligabend geplanten fünf Gottesdienste – jene um 11, 15, 16 und 17 Uhr sowie die Christvesper um 18 Uhr – werden aus der Kirche auf den Vorplatz verlegt. In einem Zeltunterstand sind dort der geschmückt Baum aus der Kirche sowie die Krippe zu sehen. Anmeldungen für die Gottesdienste sind nicht mehr möglich. „Die Listen sind geschlossen.“ Am Neujahrstag wird eine „Leine der Hoffnung“ vor der St. Marien-Kirche aufgespannt, mit Neujahrsgrüßen und Beigaben zum Mitnehmen.

Wegen Corona bietet die St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf mit Pastor Burkhard Straeck die Heiligabend-Gottesdienste nur noch vor der Kirche an. Quelle: Daniel Junker

Thomas, Laatzen-Mitte

In der Arche gibt es Heiligabend nur noch zwei Kurzgottesdienste um 16.15 und 17 Uhr sowie die etwas längere Christvesper um 18 Uhr für angemeldete Besucher. Alle anderen Veranstaltungen sind abgesagt. „Angesichts der vielen Corona-Infizierten in Laatzen und der Region Hannover halten wir es für nicht verantwortlich, dass die Kirche Menschen zusammenführt in einer Zeit, in der die Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen“, sagt Pastorin Ilka Straeck. Die Feiern Heiligabend im großen Kirchenraum würden nur deshalb aufrechterhalten, um noch etwas Präsenz zu zeigen und weil sie mit einem erprobten Hygienekonzept angeboten werden können.

Ab Mittwoch, 23. Dezember, sowie zum Jahreswechsel hängen Tüten zum Mitnehmen bei der Kirche, für die Weihnachtsandacht und als Neujahrsgruß. Für Besucher geöffnet ist die Arche am 25. Dezember von 10 bis 12 Uhr sowie Silvester von 17 bis 18 Uhr. Dann sind auch der geschmückte Christbaum und Krippe zu sehen.

Ab Silvester können Anrufer zudem kurze, vorab aufgezeichnete Telefonandachten der Pastorinnen hören – rund um die Uhr unter der Telefonnummer (05102) 7959760.

St. Petri , Rethen

Die Rethener Gemeinde hat bereits im Vorfeld alle Heiligabend-Gottesdienste und nun auch die an den Weihnachtstagen und bis 10. Januar abgesagt. Alternativ lädt sie für den 24. Dezember zu dem mit der Aktion Weihnachten in Tüten vorbereiteten Lichtfest vor privaten Haustüren ein. Außerdem ist an dem Tag ab 16 Uhr ein selbst produzierter Videogottesdienst auf der Rethener Website www.kirche-rethen.de zu sehen, bei dem unter anderem Persönlichkeiten aus dem Ort die Weihnachtsgeschichte lesen.

Ab Silvester, 17 Uhr, ist eine Telefonandacht von Pastor Jens Wening mit Impulsen, Gebet und Segen hinterlegt unter der Nummer (05102) 7959760. Am 10. Januar ist ein Update dazu geplant. Für den 3. Januar bereitet der Pastor einen Gottesdienst über das Videoportal Zoom vor. Weitere Informationen sollen nach den Feiertagen bekannt gegeben werden.

St. Gertruden , Gleidingen

Wer in Gleidingen Heiligabend eine der beiden Kurzandachten mit Krippenspielszenen erleben will, muss sich beeilen. Die 14.15-Uhr-Veranstaltungen „ Weihnachten auf dem Trecker“ im Pfarrgarten ist bereits ausgebucht. Restplätze gibt es nur noch für 13.30 Uhr unter dem Online-Link https://stgertrudenkirche.gottesdienst-besuchen.de.

In der gerade erst wieder eröffneten St.-Gertruden-Kirche selbst wird es aufgrund der Corona-Infektionslage vorerst keine Gottesdienste mehr geben. Allerdings ist diese Heiligabend von 10 bis 17.30 Uhr für persönliche Gebete geöffnet. Dasselbe gilt für den 25. Dezember und 3. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Silvester ist die Kirche von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Für Sonntag, 10. Januar, bereitet Pastorin Susanne Michaelsen einen sogenannten Glaubensspaziergang vor. Treffpunkt ist dann um 10 Uhr an der Kirche.

St. Nicolai , Ingeln-Oesselse

Die Zwölf-Apostel-Gemeinde hat alle Präsenzgottesdienste zu den Feiertagen abgesagt. Damit gibt es auch in der evangelischen St.-Nicolai-Kirche in Ingeln-Oesselse keine Heiligabendfeier. Alternativ dazu stellt die Gemeinde eine Videoandacht auf ihrem Youtube-Kanal „Zwölf-Apostel in der Tube“ bereit. Diese gibt es auf Wunsch auch auf DVD, nach einem Anruf bei Pastorin Annegret Austen unter Telefon (05126) 1072. Weitere Informationen unter www.12apostel-sarstedt-land.de.

Zudem stehen die Pastoren Heiligabend und den Weihnachtstagen für telefonische Seelsorge-Gespräche bereit, bei Bedarf und nach Absprache auch im Gemeindehaus.

St. Oliver , Laatzen (katholisch)

Das Bistum Hildesheim und damit auch die katholische Kirche in Stadt und Region Hannover setzt weiter auf Präsenzgottesdienste unter strikter Beachtung der Hygieneregeln. Damit gelten auch für St. Oliver in Laatzen die bekannten Zeiten für die drei Gottesdienste Heiligabend – um 18, 21 und 23 Uhr – sowie die Messen an den Weihnachtsfeiertagen am 25. Dezember um 9 und 11 Uhr sowie am Folgetag um 11 und 18.30 Uhr. Alle Präsenzgottesdienste sind bereits ausgebucht. Die beiden späten Heiligabendgottesdienste sowie die 11-Uhr-Messen an den beiden Weihnachtsfeiertagen werden als Livestream übertragen. Die 16-Uhr-Andacht Heiligabend ist ausschließlich im Internet zu sehen, wobei das Krippenspiel vorab aufgezeichnet wurde. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.sankt-oliver-laatzen.de.

Von Astrid Köhler