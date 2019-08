Laatzen-Mitte

In der Netto-Filiale an der Langen Weihe wird mit Hochdruck gearbeitet. Bereits am Dienstag haben Maler dem Gebäude einen neuen Außenanstrich in der knallgelben Markenfarbe des Unternehmens verpasst. Während Kunden noch bis 16 Uhr im Discounter einkaufen konnten, hatten Mitarbeiter bereits damit begonnen, die Regale leerzuräumen. Bis zum Abend sollten sämtliche Waren aus den Stellflächen verschwunden sein – von der Tiefkühlpizza bis zur Leberwurst.

Denn der 2002 errichtete Netto-Markt wird in dieser Woche umgebaut. In den nächsten Tagen sollen unter anderem alle Regale erneuert und der Backwarenbereich vergrößert werden. Außerdem stellt das Unternehmen die gesamte Beleuchtung auf der 721 Quadratmeter großen Verkaufsfläche auf energiesparende LED-Lampen um. Denn mit dem Umbau will der Discounter auch nachhaltiger werden – auch durch eine Erweiterung des Angebots an Mehrwegflaschen.

Für den Umbau räumen Mitarbeiter noch am Dienstag während der Öffnungszeit die Regale leer. Quelle: Stephanie Zerm

Markt öffnet nächste Woche wieder

Innerhalb von einer Woche soll der Umbau abgeschlossen sein. Für Dienstag, 20. August, ist die Wiedereröffnung geplant. Bis dahin wird auch das Sortiment erweitert. „Im neuen Markt erhalten Kunden auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte“, teilt der Konzern mit. Außerdem kommen mehrere Bio-Artikel neu hinzu.

An den Kassen ändert sich ebenfalls etwas. Dort können Kunden künftig auch kontaktlos via NFC sowie per Smartphone, PayPal, Apple Pay und Google Pay bezahlen. Außerdem kann der Einkaufspreis aufgerundet und die Differenz für die Initiative „ Deutschland rundet auf“ gespendet werden, die sozial benachteiligte Kinder fördert.

Von Stephanie Zerm