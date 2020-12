Rethen

Die Neuauflage der Rethener Ortschronik ist fertig. Seit einigen Tagen ist das 162 Seiten starke Büchlein in mehreren Geschäften im Ortsteil erhältlich. Aufgelegt hat es der Rethener Journalist Reinhard Kroll, der bereits an der Erstauflage im Jahr 2000 beteiligt war und die Neuauflage um die Jahre bis 2020 ergänzt hat.

Das Buch „Rethen ( Leine) – Zwischen Leine und Bockmerholz. Ortschronik 2020“ stammt zum größten Teil aus der Feder von Rethens früherem Gemeindedirektor Jürgen Herwig. Er beschreibt darin die Geschichte des Ortes. Zur Sprache kommen Relikte aus der Steinzeit genauso wie die ersten mittelalterlichen Erwähnungen und die Entwicklung vom Bauerndorf zum Standort der 1876 in Betrieb genommenen Zuckerfabrik. Einzelne Kapitel unter anderem zur Geschichte des Kirche, der Schule, der Sportvereine und der Feuerwehr sowie persönliche Erinnerungen Krolls und Bilder aus dessen Archiv runden das Büchlein ab.

Anzeige

Ein Euro pro Exemplar geht an Rethen Rockt

Initiiert hatte die Neuauflage der Verein Rethen Rockt, der sich unter anderem die Vermittlung der Ortsgeschichte auf die Fahnen geschrieben hat. Der Klub mit dessen Vorsitzenden Bullo Schreiber unterstützte das Buchprojekt unter anderem per Anzeigenaquise und Hilfe beim Vertrieb. Im Gegenzug geht von jedem verkauften Exemplar ein Euro an Rethen Rockt. Erschienen ist der Band beim Verlag K4 Media von Christian Kroll.

Die Rethener Ortschronik ist um die Jahre bis 2020 ergänzt worden.

Erhältlich ist er für 20 Euro in der Adler-Apotheke, Hildesheimer Straße 372, und im Geschäft Das Süß, Hildesheimer Straße 353a, wo Interessenten von 15 bis 17 Uhr an die Scheibe klopfen können: Austausch und Bezahlung erfolgt über den Briefkastenschlitz in der Tür. Nach Ende des Corona-Lockdowns wird es zudem bei Blumen Nehl, Braunschweiger Straße 17a, sowie beim Friseursalon Haarwerk, Thiestraße 14, vertrieben. Auf E-Mail-Anfrage an info@reinhard-kroll.de kann es auch gegen eine Gebühr von weiteren 3 Euro per Versand angefordert werden.

Von Johannes Dorndorf