Ingeln-Oesselse

Die Bauarbeiten auf dem Sportplatz haben bereits begonnen: Seit zwei Wochen bereiten Arbeiter der Firma MTB Erd- und Straßenbau aus Isernhagen die Aufstellung der neuen Unterrichtscontainer für die Grundschule Ingeln-Oesselse vor. Die Container sind als Ausweichquartier für die rund 150 Schülerinnen und Schüler gedacht, während das Schulgebäude nebenan größtenteils abgerissen wird und im Anschluss der Neubau folgt. Derzeit ziehen die Arbeiter Gräben für die Abwasserleitungen, nebenan sind die Positionen des Ballfangzauns und des Tores auf dem nun verkleinerten Sportplatz bereits mit Markierungspfählen abgesteckt.

Im Nachhinein betrachtet, wäre all dies zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht nötig gewesen: Der Abriss des Altbaus werde sich um fast ein Jahr verzögern, eröffnete Ortsratsbetreuerin Silke Pohl am Donnerstagabend überraschend dem Ortsrat Ingeln-Oesselse. Grund sei ein Personalausfall in der Verwaltung – das bringt den Zeitplan für die aktuellen Bauvorhaben gehörig durcheinander.

Die Grundschule Ingeln-Oesselse wird größtenteils neu gebaut. Quelle: Johannes Dorndorf

„Wir haben durch eine Erkrankung einen so starken Ausfall, dass wir das nicht mehr anders kompensieren können“, sagte Pohl. Die Stadt müsse ihre Kapazitäten derzeit in andere Vorhaben stecken. „Das ist nicht schön. Aber dadurch, dass die Container bald stehen und die Schule gut damit leben kann, dass sie umziehen wird, hoffen wir, dass es gut weitergehen kann.“

Abriss soll erst 2023 beginnen

Der Neubau der Grundschule war in den vergangenen Jahren wiederholt verschoben worden. War der Abriss zunächst für den Herbst 2020 angekündigt, hieß es zuletzt, dass er nach Aufstellung der Container starte, sodass im Sommer 2022 mit dem Neubau begonnen werde könne. Die Schule sollte dann zum Schuljahresbeginn 2024 umziehen. Aber auch dieser Plan ist nun Makulatur: Nach Auskunft Pohls beschränkt sich die Stadt in diesem Jahr darauf, einen Generalunternehmer für das Projekt zu finden. Der Abriss sei dann für 2023 geplant, die Fertigstellung für die zweite Jahreshälfte 2024.

Der Haupteingang der neuen Schule wird an die Lessingstraße (vorne im Bild) verlegt. Quelle: ppb

Auf Nachfrage im Rathaus gibt Stadtsprecherin Anke Weisbrich näher Auskunft: Der Abriss erfolge in der ersten Jahreshälfte 2023, noch im zweiten Quartal 2023 beginne der Neubau. „Dies ist allerdings abhängig davon, dass wir einen Generalunternehmer finden“, schränkt sie ein – die Baubranche sei derzeit schließlich ziemlich ausgelastet. Mit der Fertigstellung rechne die Verwaltung für die zweite Jahreshälfte 2024, ohne dies zu präzisieren. Angesichts der Verschiebung des Baubeginns kann man aber wohl vermuten, dass sich die Schule auf das Jahresende 2024 einstellen muss.

Am bald anstehenden Umzug werde dies alles nichts ändern, erläuterte Pohl. „Die Container sollen im Februar und März aufgestellt werden, in den nächsten Monaten kann dann der Umzug vorgenommen werden“, sagte die Ortsratsbetreuerin. Für die Schule sei dies ein Vorteil: „Die Räume sind innen mit Sicherheit besser ausgestattet als die jetzige Grundschule.“

Schulleiter: „Es ist extrem ärgerlich“

Schulleiter Tobias Ahlswehde teilt die Einschätzung, wenngleich er mit den Verzögerungen alles andere als zufrieden ist. „Es ist extrem ärgerlich. Ich frage mich, ob man mit einer personellen Schwächung nicht auch so umgehen könnte, dass man die Aufgaben auf jemand anderen überträgt“, sagt der Pädagoge zu der Begründung der Stadt.

Gleichwohl spricht er sich für einen baldigen Umzug aus. „Das Gebäude wird ja nicht abgerissen, weil es in einem Superzustand ist. Ich gehe davon aus, dass sich schon durch den Umzug in die Container qualitativ etwas verbessern wird“, sagt Ahlswehde. Ein Problem bleibe allerdings der Schulhof, der bei einem späteren Abrissbeginn länger genutzt werden könnte. „Er ist in einem katastrophalen Zustand“ – der Rasen vor dem Gebäude und am Übergang zum Containergrundstück sei so matschig, dass er eigentlich nicht betreten werden könne.

Die Markierungen zeigen, wo demnächst der Ballfangzaun und das Fußballtor aufgestellt werden. Der Rasenplatz wird während der Bauphase verkleinert. Quelle: Johannes Dorndorf

Ein Trost bleibt: „Das Gute ist, dass uns ein echt tolles Ergebnis in Aussicht steht“, sagt Ahlswehde. Die Pläne für den Neubau, von dem nur die Aula und die Turnhalle ausgenommen sind, seien mit der Schule eng abgestimmt worden. „Es war, als wenn man sich selbst eine Schule baut“ – mit Ausnahme des Zeitplans natürlich.

Von Johannes Dorndorf