Laatzen-Mitte

Das neue Rathaus in Laatzen wird nach den Entwürfen des Braunschweiger Büros Schneider und Sendelbach gebaut, dem Zweitplatzierten des Architektenwettbewerbs. Am Freitagabend, kurz nach der Unterzeichnung des Planungsvertrags für den Neubau, haben Stadtvertreter und der Architekt Ulrich Schneider die Entwürfe öffentlich bei einer 90-minütigen Videokonferenz präsentiert. Anschließend beantworteten sie Fragen von Lokalpolitikern und Bürgern. Die wichtigsten Aspekte und Antworten.

Wer sind die Architekten?

Schneider und Sendelbach ist ein etabliertes Architekturbüro aus Braunschweig mit 35 Mitarbeitern. Es besteht seit 1994 und hat für zahlreiche öffentliche und private Bauherren gearbeitet. Zur Referenzliste gehören unter anderem das Rathaus in Garbsen, der Neubau der Fachhochschule im bayerischen Deggendorf, das Financial District im chinesischen Hanzhou sowie die Neue Schule in Wolfsburg.

Wie soll das neue Rathaus auf dem Marktplatz aussehen?

Geplant ist ein viergeschossiger Kubus in den Außenmaßen 46 mal 60 Metern mit einem Lichthof und geteilter Halle. Das 18 Meter hohe Gebäude erhält zwei breite und diagonal zueinander liegende Haupteingänge: einen auf der Seite des Stadthauses und der Marktstraße, der zweite weist zum Leine-Center und der Wohnscheibe. Die Fassade ist nicht etwa aus Beton geplant, wie Bürger nach der Präsentation vermuteten, sondern soll verputzt werden.

Das neue Rathaus aus der Blickrichtung der Marktstraße mit der nach außen ringsum verglasten Bücherei in der zweiten Etage. Quelle: Quelle: Schneider + Sendelbach Architektengesellschaft mbH

Was ist besonders an dem Bau?

Die Architekten legen großen Wert auf Transparenz und wollen Bewegungen im neuen Rathaus sichtbar machen. Erreicht wird der offene Charakter mit einem verglasten Lichthof, der den „inneren Marktplatz“ bildet. Er ist von allen Ebenen einzusehen. Zudem ist die Bücherei im zweiten Obergeschoss – deren Verwaltung liegt darunter in einer Zwischenebene– nach außen hin ringsum verglast. Architekt Schneider beschreibt den Planungsgedanken so: „Wir schneiden das Gebäude auf und schiebe wie ein Schatzkästen die Funktion hinein.“

Bewegung soll sichtbar werden, sagen die Architekten. Der Innenbereich des Rathauses soll transparent gebaut werden mit einem großen Lichthof, viel Platz und Glas. Quelle: Quelle: Schneider + Sendelbach Architektengesellschaft mbH

Das künftige Rathaus ist deutlich kleiner als das jetzige mit seinen 13 Etagen. Passt das wirklich?

Ja, der Platzbedarf wurde nach Absprache mit den Fachteams in einem Raumkonzept entwickelt und wird künftig ein anderer sein. Zum einen gibt es inzwischen mit dem Gebäude an der Gutenbergstraße einen zweiten Verwaltungstandort, den unter anderem das Bauamt nutzt. Zum anderen wird die Polizei nach der Fertigstellung des Neubaus nicht mit umziehen. Wo deren neuer Standort sein wird, ist noch nicht bekannt.

Wer wird den Neubau nutzen?

Alle Teams und Angebote mit einer hohen Besucherfrequenz wie das Bürgerbüro, die Stadtbücherei und der Bereich Soziales. Die dritte und vierte Etage sind reine Verwaltungsebenen mit variabel zu gestaltenden Büroräumen und Kommunikationszonen. Auch der Verwaltungsvorstand wird dort einziehen.

Zu den Blickfängen im Erdgeschoss mit dem "inneren Marktplatz" gehört die Wendeltreppe, die zur Bücherei führt. Links ist der verglaste Veranstaltungs- und Versammlungsraum zu sehen. Quelle: Quelle: Schneider + Sendelbach Architektengesellschaft mbH

Wie steht es um die Barrierefreiheit?

Sämtliche Ebenen des neuen Rathauses, von der Tiefgarage bis zum Obergeschoss, sind nicht nur über separate Treppenhäuser sondern auch barrierefrei über dort gleichfalls verfügbare Fahrstühle zu erreichen.

Wie kommen der Entwurf an?

Die ersten Reaktionen von Bürgern und Lokalpolitikern waren am Freitag noch verhalten. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass erst seit kurzem bekannt ist, dass der von der Wettbewerbsjury gekürte Siegerentwurf eines Berliner Büros – ein rundes und eher organisches Gebäude mit viel Grün – nicht umgesetzt wird. Bürgermeister Jürgen Köhne warb erneut für den Kubus des Zweitplatzierten und betonte, dass dessen Funktionalität ein Vorteil sein könne.

Die Vorstellung der Pläne für den Rathausneubau sahen am Freitagabend zahlreiche Lokalpolitiker und Bürger. Rund 50 Geräte waren bei der öffentlichen Videokonferenzen zugeschaltet. Quelle: Screenshot: Astrid Köhler

Sind die Pläne noch veränderbar?

Kleinere Anpassungen seien sicherlich möglich, sagte Architekt Schneider. Der Frage, ob sich die äußere Form verändern und geschwungene Formen einplanen ließen, erteilte er aber eine klare Absage. „Wir können nicht im Nachhinein ein anderes Konzept vorschlagen.“ Dies sei verfahrensrechtlich nicht möglich.

Die Architekten Karlheinz Sendelbach (von links) und Ulrich Schneider zeigen ihren Entwurf für das neue Rathaus im Modell des künftigen Zentrum von Laatzen. Quelle: Astrid Köhler

Wie steht es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit?

Das neue Rathaus soll ein energieeffizientes Gebäude mit gleichfalls minimierten Betriebskosten, hohem Dämmstandard und Komponenten zur Energieerzeugung werden. Eine extensive Dachbegrünung und Photovoltaik seien ebenso möglich wie Begrünungen an der Fassade und im Innenbereich. Bürger und Politiker wünschten sich diesbezüglich Mut und Innovationen. Das Architekturbüro zeigte sich offen für Ideen.

Wie geht es nun weiter?

Nachdem Stadt und Architekten am Freitag den Planungsvertrag unterzeichnet haben, muss noch ein Fachplaner für die Bereiche Energie und Sanitär sowie ein Generalunternehmer gefunden werden, der das neue Rathaus baut. Aller Vorarbeit zum Trotz sei das Projekt noch am Anfang, sagte Bürgermeister Köhne. Architekt Schneider beschreibt es so: „Bis jetzt hat es Spaß gemacht, jetzt beginnt die harte Arbeit."

Das neue Rathaus soll zwischen der Markstraße (links) und der Wohnscheibe (hinten) sowie dem Stadthaus und dem Leine-Center entstehen. Im Modell ist das 13-geschossige jetzige Rathaus bereits abgetragen. Quelle: Astrid Köhler

Wann ist das neue Rathaus fertig?

Bisher war von einer Fertigstellungstermin zum 31. August 2023 die Rede. Bürgermeister Köhne sprach am Freitag nun von „Ende 2023“. Den aktuellen Zeitplan wollen Architekten und Stadt in der kommenden Woche abstimmen. Bis zur Fertigstellung werde es noch einiges zu tun geben, betonte der Bürgermeister. Das neue Rathaus solle ein Gebäude werden, auf das die Laatzener stolz sein könnten und in das sie gern kommen.

Von Astrid Köhler