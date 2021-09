Alt-Laatzen

Der Action-Markt und Edeka haben vor einigen Wochen eröffnet, und auch die Räume der künftigen Apotheke in dem neuen Gebäudekomplexe nahe der Stadtbahnhaltestelle Eichstraße sind schon weitestgehend fertig. Regale und Schränke werden zurzeit mit Ware bestückt und die weiteren Geschäftsräume sowie das Labor eingerichtet. Läuft alles gut, könnte Nazdezda Palamarcuka ihre neue in granatrot und weiß sowie mit Glas gestaltete Apotheke Alt-Laatzen Anfang Oktober eröffnen. Doch der Termin wackelt noch.

„Ich warte noch immer auf den Techniker“, sagt die 37-jährige Pharmazeutin. Der Installationstermin für das Internet habe sich verschoben, und das verzögere auch die Installation von Telefon und Fax sowie weiterer Software für den Betrieb der Apotheke. Geplanter Eröffnungstermin sei eigentlich der 4. Oktober, erzählt Palamarcuka. So könne es aber sein, dass es noch etwas später werde.

Für die gebürtige Lettin ist es die erste eigene Apotheke. „Sie ist mein drittes Kind“, sagt die Pharmazeutin, die mit ihrem Mann und zwei Kindern – sechs und elf Jahre alt – in Marienwerder wohnt. Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit hat sie fünf Jahre lang eine Apotheke in einem Einkaufszentrum in Garbsen geleitet. Und nun ist die zweifache Mutter selbst Inhaberin.

An dem Standort in Alt-Laatzen habe sie die Möglichkeit interessiert, einen Neubau zu beziehen und dort eigene Ideen und Vorstellung zu verwirklichen: von der Raum- und Farbgestaltung bis zu den rollenden Abstandhaltern gestalteten Tresenbereichen und Displaywänden. Zudem liege der Standort günstig: direkt an einer Stadtbahnhaltestelle, bei einem Einkaufsmarkt, nahe dem Messebahnhof und fußläufig aus dem Wohngebiet erreichbar und in unmittelbarer Nähe zu Arztpraxen und einem Dentalbüro.

Apothekerin sucht noch Vertretung für Teilzeitstelle

Neben der Chefin arbeiten noch drei weitere Kräfte in der neuen Apotheke: drei Pharmazeutisch-Technische Assistenzen (PTA). Darüber hinaus suche sie auch noch einen approbierte Apotheker oder eine Apothekerin in Teilzeit. Geöffnet sein wird die Apotheke wochentags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.

Am Dienstagvormittag wurden weitere Schilder an der Fassade des neuen Einkaufmarktes in Alt-Laatzen angebracht. Quelle: Astrid Köhler

Als Konkurrenz zu den beiden bestehenden Apotheken im Stadtteil, an der Hildesheimer Straße (Hermes Apotheke) sowie bei Kaufland, sieht sich Palamarcuka nicht. Diese hätten ihre Stammkunden, und bis zuletzt habe es ja drei Apotheken in Alt-Laatzen gegeben. Erst im Frühjahr 2020 hatte die Inhaberin der Iris- Apotheke die in zweiter Generation in Alt-Laatzen geführte Pharmazie geschlossen – nach 54 Jahren. Iris Boltenhagen wollte schon vor Corona raus der Alleinverantwortung und arbeitet inzwischen als angestellte Apothekerin in Hannover. In ihren früheren Räumen wird nun Tabakbedarf verkauft.

Insofern ist es auch ein kleiner Generationswechsel, der sich an der Hildesheimer Straße vollzieht. Eine selbstständige Apothekerin ist gegangen, eine neue gekommen. „Ich freue mich riesig, meine eigenen Ideen zu realisieren und die Apotheke öffnen zu dürfen“, sagt die 37-jährige Palamarcuka. Aktuell habe sie nur zwei Wünsche. Der erste bezieht sich auf den Bereich rund um die Geschäfte: Die vorhandenen Mülleimer sollten besser genutzt werden. „Dann ist es für alle noch schöner“, sagt die Hannoveranerin. Und der zweite? Dass der ersehnte Techniker rasch kommt und sie pünktlich eröffnen kann, sagt sie und lacht.

Von Astrid Köhler