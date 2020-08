Laatzen

Eigentlich sollte es im Juni losgehen: Laatzen sollte zu einer von acht Städten in der Region Hannover gehören, die künftig unter der zentralen Behördentelefonnummer 115 erreichbar sind. Von der Zentralisierung erhofften sich die Verwaltungen, eine bessere Erreichbarkeit mit kompetenten Auskünften zu kombinieren. Inzwischen ist der Zeitplan jedoch Makulatur – wegen der Corona-Pandemie.

„Das Thema ist liegen geblieben“, sagt Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne, der zur Arbeitsgruppe gehört, der Vertreter der Regionskommunen und der Region Hannover als federführender Behörde angehören. Zwar seien die Beschlüsse zur Einführung der zentralen Behördennummer gefasst, jedoch fehlten noch abschließende Vereinbarungen. Wegen der Corona-Pandemie sei das Thema zuletzt ganz in den Hintergrund getreten. „Der Zeitpunkt der Umsetzung ist im Moment unklar“, sagt Köhne.

Die bisherigen Pläne sahen vor, dass das neue Servicecenter im März seine Arbeit aufnimmt und in einer Pilotphase acht Regionskommunen sowie die Regionsverwaltung dazustoßen. Am 1. Juni wäre Laatzen an der Reihe gewesen.

Schritt auf dem Weg zur digitalen Verwaltung

An den Plänen für Laatzen will Köhne aber auf jeden Fall festhalten – gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Für Köhne sei die Behördennummer ein Zwischenschritt „hin zur digitalen Verwaltungsarbeit“: „Man kann die Arbeitsabläufe und -prozesse beschleunigen.“ Ziel sei es auch, dass die Bürger Auskünfte erhielten, die noch mehr Substanz hätten als bislang.

Die Stadt Laatzen wäre dann künftig unter der Telefonnummer 115 erreichbar. Die beteiligten Kommunen versprechen sich von der Einführung eine bessere Qualität der Auskünfte, aber auch einen effizienteren Personaleinsatz. So soll unter anderem eine Datenbank eingerichtet werden, die Informationen über die am häufigsten gestellten Fragen enthält. Außerdem könnten Sachbearbeiter in den Verwaltungsteams entlastet werden, um die Qualität der Sachbearbeitung zu verbessern. Seit Anfang 2020 gehört auch das Land Niedersachsen dem Behördenverbund an, der die einheitliche Rufnummer nutzt.

Von Johannes Dorndorf