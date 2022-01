Rethen

In Rethen gibt es eine neue Corona-Teststelle, die auch frühmorgens testet: Die mobile Teststation des Sachverständigenbüros Thorsten Schumacher bietet ab Dienstag, 11. Januar, im Gewerbegebiet an der Hermann-Fulle-Straße in Rethen (ADAC-Fahrsicherheitszentrum/VGP-Park) kostenlose Corona-Tests an. Getestet wird montags bis freitags ab 5.30 Uhr, sodass Berufstätige sich dort vor Arbeitsbeginn testen lassen können.

„Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu bestehenden Teststationen, sondern als Ergänzung“, sagt Betreiberin Ute Schumacher. So hätten viele Arbeitnehmer das Problem, dass sie sich am jeweiligen Vortag testen lassen müssen, um morgens pünktlich bei der Arbeit sein zu können.

Lesen Sie auch Corona in Laatzen: Angebote für Schnelltests und Impfungen

Auf Wunsch bietet das Team gegen eine Gebühr von 80 Euro auch an anderen Standorten Tests an. Auf diese Weise könnten Firmen, Restaurants, Einkaufs- und Baumärkte ihren Kunden gezielt eine Testmöglichkeit vor Ort anbieten. Getestet würden aber alle Bürger. An der Hermann-Fulle-Straße ist die Teststation mindestens bis 9.30 Uhr geöffnet. Sollten keine anderen Anfragen vorliegen, bleibt sie in der Regel bis 13.30/14 Uhr offen. 

Von Johannes Dorndorf