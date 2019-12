Ingeln-Oesselse

Die Grundschule in Ingeln-Oesselse mit ihren größtenteils in den Siebzigerjahren errichteten Gebäuden ist marode und entspricht nicht mehr den Ansprüchen für einen modernen und inklusiven Unterricht. Bis 2022 will die Stadt von einem Generalunternehmer einen Neubau auf dem Gelände an der Lessingstraße errichten lassen. Den ersten Vorentwurf für die weitere Planung und Ausschreibung hat der Architekt und Stadtplaner Johannes Fricke vom Büro Projektservice Planen und Bauen (ppb) in Hannover am Montag dem Schulausschuss und Ortsrat vorgestellt. Wir waren dabei und beantworten die wichtigsten Fragen.

Was kostet der Schulneubau?

Ging die Verwaltung in der Grobplanung noch von 7,6 Millionen Euro aus, rechnet sie nach der Abstimmung des Vorentwurfs mit Planern und der Grundschule mit 11,6 Millionen Euro. Begründet wird der Anstieg unter anderem mit der Präzisierung der Planung, der Erhöhung der Bruttogeschossfläche von 3300 auf 3800 Quadratmeter sowie der allgemeinen Kostensteigerung im Baugewerbe. Außerdem darin enthalten sind rund eine Millionen Euro für die nötigen anzumietenden Raummodule.

Wird alles abgerissen?

Nein, nicht ganz. Sowohl die Turnhalle wie auch die 18 Jahre alte Aula bleiben stehen. Die Gebäudeteile mit den jetzigen Klassenzimmern, der Verwaltung und den Sanitärräumen verschwinden aber ebenso wie der Seniorentreff in den Raummodulen nahe der Turnhalle.

Wie sieht der Neubau aus?

Geplant sind zwei jeweils zweigeschossige Riegel – ähnlich dem bisherigen Gebäude – in Ost-West-Ausrichtung. Sie bekommen einen gemeinsamen Eingangsbereich mit rundem Lichthof auf der Westseite, einem begrünten Atrium in der Mitte und der Verwaltung auf der Ostseite. Zur Aula und Turnhalle gibt es direkte Verbindungen vom Schulgebäude. Der Haupteingang liegt an der Lessingstraße, dort, wo heute Klassenräume sind.

Zur Galerie Im Vorentwurf sind weder Fenster noch Türen eingezeichnet, doch der grobe Plan für den zweigeschossigen Neubau der Grundschule Ingeln-Oesselse steht.

Wie groß wird die Schule?

Das Gebäude entsteht in etwa auf dem Grundriss des jetzigen und nach den Vorgaben des von Schule und Stadt erarbeiteten Raumplanes. Sie ist auf Zweizügigkeit sowie den Ganztagsbetrieb mit Hort ausgerichtet. Die örtlichen Neubaugebiete und die weitere Entwicklung mit eingerechnet, geht die Verwaltung davon aus, dass auch künftig in Ingeln-Oesselse zwei Klassen pro Jahrgang ausreichen.

Wo sind künftig die Klassenräume – und wie groß sind sie?

Geplant sind diese ausschließlich im nördlichen Riegel auf zwei Ebenen, zusammengefasst nach Jahrgangsstufen und mit jeweils einem beidseitig zugänglichen Differenzierungsraum in der Mitte. Die Klassenzimmer sind für bis zu 25 Kinder ausgelegt und mit 72 Quadratmeter großzügig berechnet. Die Schule will „weg vom Frontalunterricht“ und hin zum kleinteiligeren Arbeiten in Gruppen.

Und was für Räume gibt es noch?

Zwischen den beiden Riegeln entstehen – ebenfalls auf zwei Etagen – Fachräume samt Lager für den Musik- und Werkunterricht, für Naturwissenschaften, Lehrmittel, Differenzierungs-, Ergotherapie-, Pflege-, Sanitär- und Freizeiträume sowie ein Archiv. Außerdem sind ebenerdig die Verwaltung und im Obergeschoss die Hortbüros untergebracht.

Wo wird die Mensa sein?

An der Ecke des südlichen Gebäudeteils – mit Blick auf die Lessingstraße und den Schulhof und einer möglichen Öffnung nach draußen. Serviert werden soll dort geliefertes und vor Ort aufgewärmtes Essen. Direkt darüber, im Obergeschoss, ist eine Schulküche geplant, in der Kinder an die Essenszubereitung herangeführt werden.

Was ist mit dem Hort?

Die vorhandene Gruppe bleibt. Auch die derzeit nachmittags im TSV-Klubhaus betreute Gruppe mit Grundschüler zieht in die neue Schule um.

Ist der Neubau barrierefrei?

Ja, so wie nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen Pflicht ist. Das Gebäude erhält einen Fahrstuhl, breite Flure (mindestens 1,80 Meter) und Türen (1,50 Meter) mit entsprechenden Klinken sowie weitere Ausstattungen für Seh- und Hörbehinderte, darunter kontrastreiche Schalter und Akustikdämmungen.

Warum sind auf der Computerillustration des Neubaus keine Fenster und Türen zu sehen?

Die Planung befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Die Feinheiten werden erst noch erarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich präsentiert.

Was ist mit der Dachform und Gebäudehülle?

Das ist noch nicht genau festgelegt. Möglich ist sowohl ein Sattel- oder Walmdach auf den beiden Riegeln und eine Begrünung des mittleren Gebäudeteils, wo allerdings auch Platz für Technik wie die Lüftung benötigt wird. Das Gebäude selbst wird aus großen Einzelteilen „Stein auf Stein“ gebaut – mit Betondecken zur weiteren Stabilisierung.

Vom Abriss bis zur Fertigstellung der Schule wird es fast zwei Jahre dauern. Wo lernen die Kinder in der Zwischenzeit?

Der Unterricht wird während der Bauphase in mobilen Containern auf dem Gelände sein – ähnlich jenen, wie es sie schon am Erich-Kästner-Schulzentrum, bei der Albert-Einstein-Schule und bei der Grundschule Grasdorf gibt.

Ist der Pausenhof groß genug?

Während der Bauphase könnte es wegen der Container und Baugeräte eng werden, sagt der Architekt. Grundsätzlich soll jedoch viel Platz zum Toben erhalten bleiben. Die Verwaltung strebt Flächenzukäufe an.

Bleibt die Turnhalle für Vereinssportler und andere Externe erreichbar?

Ja, auch während der Bauphase.

Was sagt die Politik?

Ortsrat und Schulausschuss haben dem Vorentwurf zum Neubau der Grundschule in der gemeinsamen Sitzung am Montag einhellig und mit viel Lob für die Planer zugestimmt. Am Donnerstag entscheidet der Rat darüber – auch über die Bereitstellung des gegenüber der letzten Kostenschätzung zusätzlich benötigten Geldes.

Wie ist der weitere Zeitplan?

Die Stadt will den Auftrag 2020 ausschreiben und einen Generalunternehmer beauftragen. Dabei sind auch wieder die Gremien zu beteiligen. Bereits nach den Sommerferien könnte mit dem Abbruch begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2022 geplant und der Start des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2022/23.

Von Astrid Köhler