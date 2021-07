Gleidingen

Von einer „rekordverdächtigen Bauzeit“ sprach Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU), als er am Donnerstagnachmittag den symbolischen Schlüssel für die neue Kita St. Gertruden am Lavendelweg im Gleidingen übergab. Schließlich hat es fast auf den Tag genau nur ein Jahr gedauert, bis die ersten Kinder in die Betreuungseinrichtung im Baugebiet „Am Erdbeerfeld“ einziehen können. Rund zehn Monate nach dem Baustart am 27. Juli vergangenen Jahres war das Gebäude bereits fertig, inzwischen ist es auch eingerichtet. Am Montag können die Jungen und Mädchen das Haus nun beziehen.

Bei der kleinen Feier auf der überdachten Terrasse der neuen Kita kamen die Erzieherinnen, Vertreter der Stadt und der beteiligten Verbände zusammen. Köhne dankte dem Bauunternehmen und dem Kita-Verband Calenberger Land als Träger der Einrichtung. „Ich hoffe, dass wir hier zufriedene Mitarbeiter und Eltern und vor allem glückliche Kinder sehen werden.“

90 Kinder in vier Gruppen werden betreut

Bei den Kosten gab es eine Punktlandung. Für den Bau waren rund 4,3 Millionen Euro veranschlagt und auch eingehalten worden. 20 Mitarbeiter werden sich zukünftig um 90 Kinder in vier Gruppen kümmern: eine Krippengruppe für Ein- bis Zweijährige und drei Kindergartengruppen für Drei- bis Sechsjährige. Der Bedarf sei da: Wegen des wachsenden Wohngebiets Erdbeerhof werde das Platzangebot in absehbarer Zeit zu 100 Prozent ausgeschöpft sein, sagte Köhne. Der pädagogische Schwerpunkt liege auf „ästhetischer Bildung“.

Zur Galerie Impressionen von der Schlüsselübergabe am 29. Juli 2021

Formal überreichte zunächst Carsten Völkerding vom Generalunternehmer MBN den symbolischen Schlüssel für den in Holzrahmenbauweise ausgeführten Neubau an Laatzens Bürgermeister. Völkerding lobte die „konstruktive und positive Zusammenarbeit“, die immer das Ziel der Fertigstellung im Blick gehabt habe. „Anders ist das auch nicht zu schaffen.“

Kinder sollen ihre Stärken entdecken

Köhne reichte den Schlüssel dann an Kita-Leiterin Julia Böhm weiter. „Das erste, was wir tun wollen, wenn die Kinder kommen, ist das Haus mit Leben zu erfüllen“, sagte Böhm. In der Kita sollen die Jungen und Mädchen sich eine eigene Welt schaffen, in der es ausdrücklich erwünscht sei, Fehler zu machen. Die Erzieherinnen wollten sie darin begleiten, ihre Stärken und Schwächen zu entdecken, und „einen Ort schaffen, wo kindliche Neugier und Spaß im Vordergrund stehen“. Bisher seien noch Kapazitäten frei, berichtet Böhm – rund die Hälfte der Plätze sei vergeben. Acht Mitarbeiterinnen seien bereits eingestellt, aber man bemerke den Fachkräftemangel.

Am Platz zum Spielen wird es den Kindern nicht mangeln. Allein die Außenspielfläche ist 1800 Quadratmeter groß, die Spielgeräte aus Holz sind schon da, der Rasen frisch gesät. In dem Gebäude selbst wird nach dem offenen Konzept gearbeitet. Die Kinder sollen entscheiden können, was sie gerade machen: lesen, ruhen, Rollenspiele, malen, Handwerken – es gibt für alles Räume und Ecken. Bodentiefe Fenster lassen viel Licht hinein, lassen sich aber in der Nachmittagssonne gut verschatten.

Ökologische Baustoffe, frisches Essen in der Mensa

So war bei allen Anwesenden spürbar, wie gut das ansprechend gestaltete Haus mit seiner roten Verkleidung und den Holzstützen ankommt. Die Baustoffe sind hochwertig und ökologisch, der Bau ist barrierefrei und als Passivhaus konstruiert. In der Mensa wird zukünftig frisch gekocht.

Die Schlüsselübergabe beschloss Pastor Burkhard Straeck, der Vorsitzender des evangelischen Kita-Verbands Calenberger Land ist. Er segnete das Haus, zitierte eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium und sprach ein kurzes Gebet. Er wünsche dem Team, „dass hier Fröhlichkeit herrschen soll und die Kinder erst genommen werden“. Die Einrichtung sei die 18. Kindertagesstätte, die der Verband in acht Kommunen betreibe. In Laatzen sei es die Vierte.

Von Katharina Kutsche