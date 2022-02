Laatzen-Mitte

Wenn sich fast drei Dutzend Grundschüler in der Pause voller Neugier im Halbkreis um eine Handvoll Erwachsene drängen, muss es um etwas Ungewöhnliches gehen. Genau so wie vergangene Woche, als Vertreter des Fördervereins die Grundschule Pestalozzistraße besuchten, um deren Leitung zwei akkubetriebene und bluetooth-fähige Lautsprecherboxen zu überreichen. Der Sound der dank einer Geldspende der Volksbank angeschafften beiden sogenannten Boom-Boxen in der Größe eines Rollkoffers und einer größeren Umhängetasche kann sich hören lassen.

Kaum schallten die ersten Takte des Deine-Freunde-Hits „Hausaufgaben“ von dem kleinen Podest nahe dem Aulaeingang über den Hof, setzte sich der Halbkreis aus Kindern in Bewegung und begann zu tanzen. Die unter anderem mit Smartphone, Tablet und Mikrofon zu nutzenden Lautsprecher seien für den Außenbereich geeignet und könnten bei Schulfesten und anderen Gelegenheiten eingesetzt werden, sagte Dirk Temminghoff vom Förderverein. Bisher musste die Schule auf rein kabelgebundene Geräte zurückgreifen. Die neuen Boxen hingegen funktionieren auch komplett kabellos und können dank USB- und Aux-Anschlüssen mit diversen Geräten angesteuert werden.

Der Leiter der Grundschule Pestalozzistraße, Axel Paulig (von links), freut sich mit der Fördervereinsvorsitzenden Nicole Pax und Sozialpädagogin Laura Zocher über zwei Boom-Boxen. Quelle: Astrid Köhler

Maßgeblich ermöglicht habe die Neuanschaffung die Volksbank mit einer Geldspende von 750 Euro, teilte Kassenwart Temminghof mit. Um die beiden unterschiedlich großen Boxen kaufen zu können, legte der Förderverein noch einmal 100 Euro obendrauf. Rektor Axel Paulig, Konrektor Jan-Robert Ellrott und die Sozialpädagogin Laura Zocher gehörten zu den dankbaren Schulvertretern, die die beiden schwarzen Boxen in Empfang nahmen. Es werde sich hoffentlich trotz Pandemie bald eine Gelegenheit bieten, diese bei einer größeren Veranstaltung auszuprobieren, meinten sie.

Von Astrid Köhler