Alt-Laatzen

Seit dem Umzug der Siemens AG nach Laatzen-Mitte steht das alte Siemens-Gebäude an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen leer. Im Juni vergangenen Jahres war das Unternehmen mit seinen rund 750 Mitarbeitern aus der Immobilie ausgezogen, die es seit 1988 gemietet hatte.

Nun sucht die Wohninvest Holding, der das fünfblöckige Gebäude mit dem rot geklinkerten historischen Rudolf-Schröder-Haus an der Hildesheimer Straße seit 2019 gehört, nach neuen Nutzungsmöglichkeiten für den Komplex. Insgesamt umfasst das ehemalige Siemens-Gelände eine Fläche von rund 3,5 Hektar mit 22.000 Quadratmetern nutzbarer Bürofläche.

Gebäude soll umgebaut werden

Ein Abriss ist laut Unternehmenssprecher Stefan Hencke nicht geplant. „Das Objekt ist in einem guten Zustand“, sagt er. Die Wohninvest habe es gekauft, da es sich um ein Objekt in guter Lage mit großen Entwicklungspotential handele. Ein Weiterverkauf sei ebenfalls nicht vorgesehen. Ziel sei es, das Gebäude neu zu vermieten. Zurzeit prüfe die Wohninvest unterschiedliche Varianten, etwa, ob das Gelände nur auf einen oder mehrere Mieter zugeschnitten werden soll. Dies solle innerhalb der nächsten vier Wochen entschieden werden. Anschließend will das Unternehmen den Gebäudekomplex entsprechend umbauen.

Historisches Gebäude ist noch vermietet

Ausgenommen ist davon lediglich der historische Altbau an der Hildesheimer Straße. Das 1912 von dem hannoverschen Architekten Rudolf Schröder errichtete Gebäude war ursprünglich die Betriebszentrale des Konsumvereins Hannover. Die Siemens AG ließ das Baudenkmal 1987/88 restaurieren, sodass es laut Hencke heute in einem relativ guten Zustand ist. Momentan ist das sogenannte Rudolf-Schröder-Haus noch an den französischen IT-Dienstleister Atos vermietet, der 2010 die Siemens-Sparte Siemens IT Solutions and Services übernahm. Seitdem hält Siemens etwa 15 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Bezons bei Paris hat.

Zweiter Mieter ist die Atos-Tochter Unify, die bis 2015 zu 49 Prozent ebenfalls Siemens gehörte. Laut Wohninvest-Sprecher Hencke ist die Vermietung jedoch zeitlich begrenzt.

Das 1912 errichtete historische Rudolf-Schröder-Haus an der Hildesheimer Straße ist zur Zeit noch vermietet. Quelle: Stephanie Zerm

Mehrere Gespräche mit der Stadt geführt

Bei der Nutzung des Grundstücks hat die Wohninvest laut Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley freie Hand. Der Bebauungsplan sehe eine gewerbliche Nutzung mit einer maximal sechsgeschossigen Bebauung vor. „Abriss und Neubau im Rahmen des geltenden Rechts sind ebenfalls möglich“, sagt Hanenkamp-Ley. Die Stadt Laatzen habe bereits mehrere Gespräche mit der Eigentümerin geführt und angeboten, bei einer grundlegend anderen Vision des Investors für das Grundstück über eine Änderung des Bebauungsplans zu sprechen. Daran bestehe aktuell jedoch kein Interesse. Die bisher geführten Gespräche seien sehr positiv gewesen, sagt Hanenkamp-Ley. Die Wirtschaftsförderung der Stadt werde die Eigentümerin weiterhin unterstützen. „Die Stadt freut sich, mit der Wohninvest eine engagierte und innovative neue Eigentümerin in Laatzen begrüßen zu können“, sagt die Stadtsprecherin.

Bürgermeisterkandidat macht Nutzungsvorschlag

Einen Nutzungsvorschlag für das Gebäude hat auch der SPD-Bürgermeisterkandidat, Kai Eggert. Auf seiner Homepage schreibt er, dass er sich im ehemaligen Siemensgebäude ein „Innovationszentrum in Kooperation mit ansässigen Unternehmen für Start-ups und Forschungsbereiche“ vorstellen könne. Nach eigener Aussage habe er aber noch nicht mit der Wohninvest über diese Idee gesprochen.

Der Name Werner-von-Siemens-Platz ist Geschichte und mittlerweile aus dem Stadtplan gestrichen worden. Die Immobilie liegt nun wieder an der Hildesheimer Straße. Quelle: Stephanie Zerm

Siemens war 1988 aus mehrere Standorten in Hannover in die Immobilie in Alt-Laatzen gezogen. Doch bereits seit 2010 suchte das Unternehmen nach einem neuen Standort. Nach dem Personalabbau der vergangenen Jahre war Siemens die Bürofläche von 22.000 Quadratmetern zu groß geworden. Außerdem wollte die AG in einem Neubau neue Raumkonzepte umsetzen, in denen die Mitarbeiter in modernen Teamstrukturen arbeiten können. Dies ist nun in dem neu bezogenen, 12.000 Quadratmeter kleineren Neubau auf dem ehemaligen Festplatz in Laatzen-Mitte möglich.

Von Stephanie Zerm