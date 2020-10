Laatzen-Mitte

Wenn in diesen Zeiten eine größere, offiziell anmutende Gruppe im Park der Sinne im großen Kreis beisammensteht und Reden hält, dann muss etwas Besonders los sein. So wie am Montag, als Vertreter des Fördervereins im Beisein des Künstlers Andreas Rimkus und rund 30 Gästen ein neues rund 25.000 Euro teures Kunstwerk an Bürgermeister Jürgen Köhne übergaben: die Skulpturengruppe „Sinnbiose“.

Das Kunstwerk besteht aus fünf einzelnen, auf Natursteinstelen rund um einen asiatischen Blasenbaum platzierten Skulpturen, die für die fünf Sinne stehen: Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen. Gefertigt hat sie der Springer Schmiede- und Ideenkünstler Rimkus aus Bronze, Stahl und Stein mit unterschiedlichen Techniken und interessanten Details. So ist die das Fühlen symbolisierende gegossene Bronzehand ein Abdruck der Hand von Rimkus’ Ehefrau, einer Geigerin. Die Nase wiederum wurde „aus Stahl geschnitzt“. Der Clou: Sie lässt sich mit und gegen den Wind drehen, soll mit Zeit und Regen zur „ Rostnase“ werden und ist mit einem angedeuteten Mundschutz versehen. Eine Erinnerung an das Corona-Jahr 2020, wie Rimkus betont.

Die als Notenschlüssel gestaltete Ohr-Skulptur setzt sich aus gelaserten Edelstahlschichten zusammen, und das besondere an dem Bronzeauge ist die eingefasste und drehbare Steinkugel aus Labradorit: seine Kristalle reflektieren das Licht. Die Skulptur des den Geschmacksinn symbolisierende Mundes ist aus Stahlplatten gefertigt. „Ich gebe 300 Jahre Garantie gegen Durchrosten“, sagte der Künstler, der schon diverse Werke für den Park der Sinne geschaffen hat, darunter das Insektenauge, das Märchenrätsel im Labyrinth und den als Parkhinweis dienende Edelstahl-Stele an der Erich-Panitz-Straße.

Köhne : „Freiräume sind wichtig“

Gerade wegen des anhaltenden Zuzugs nach Laatzen-Mitte und weil dort die letzten Flächen bebaut werden, seien Freiräume wie der Park der Sinne sehr wichtig, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne. Ausdrücklich dankte er allen Verantwortlichen und Beteiligten für die Anlage, Gestaltung und Pflege des sieben Hektar großen Parks. Dieser solle weiterhin ausschließlich der Erholung dienen. Für Aktivitäten entwickele die Stadt Bereiche östlich des Parks.

Entstanden ist der Park der Sinne anlässlich der Weltausstellung Expo 2000 auf einer einst weitestgehend flachen, mit Deponiemüll gefüllten Sandabbaufläche. Diese wurde mit einer 40 Zentimeter dicken Tonschicht überzogen und anschließend mit 140.000 Tonnen Erdaushub gestaltet, erklärte der zuständige Landschaftsarchitekt Hans-Joachim Adam. „Durch die Bodenmodellierung wird erreicht, dass von jedem Punkt im Park aus neue Räume zu entdecken sind.“ In seinem Grußwort erinnerte Adam an die Entstehung des Parks von der ersten Anfrage des Großraumverbandes in seinem Büro 1994 über diverse Planungs- und Arbeitsschritte bis zur Eröffnung am 15. Juni 2000. Mit der Entwicklung der vergangenen 20 Jahre sei er mehr als zufrieden, sagt Adam. „Der Park ist in einem hervorragenden Pflegezustand.“

Margret Saxofsky erinnert sich noch daran, wie der aus der Eifel stammende Vulkanstein vor mehr als 20 Jahren seinen nun angestammten Platz im Park der Sinne erhielt. Quelle: Astrid Köhler

Park der Sinne besteht seit 20 Jahren

Eigentlich sei die Übergabe der neuen Skultpurengruppe im größeren Rahmen bereits für den 20. Jahrestag der Parkeröffnung im Juni geplant gewesen, berichtet Margret Saxofsky vom Förderverein. Wegen der Corona-Krise wurde der Termin jedoch mehrmals verschoben. Als klar war, dass auch der diesjährige Saisonabschluss ausfällt, entschied sich der 229 Mitglieder große Förderverein für die Übergabe im kleineren Rahmen.

Sie haben den Park der Sinne maßgeblich gestaltet und bis zu seiner Eröffnung am 15. Juni 2000 beruflich begleitet: Margret Saxofsky (ehemals Stadt Laatzen, heute Förderverein Park der Sinne), Wilfried Böhm (früherer Leiter des Bauamtes der Stadt Laatzen), Viktoria Krüger (ehemalige Sachbearbeiterin für den Grünen Ring beim damaligen Kommunalverband Großraum Hannover), Ludwig Wucherpfennig (ehemaliger Wirtschaftsförderer und Expo-Beauftragter der Stadt Laatzen) sowie der Landschaftsplaner Hans-Joachim Adam. Quelle: Astrid Köhler

Die Gesamtkosten in Höhe von 25.000 Euro für die Skulpturen sowie alle weiteren Materialien und Arbeiten hat der Förderverein gezahlt. Ein Teil der Summe, rund 4000 Euro, übernehmen drei daran beteiligte Firmen als Sponsoren: die Baumschule Bruns aus Bad Zwischenahn, der Garten und Landschaftsbauer Janisch sowie die Firma Webro Natursteine.

Der Fördervereinsvorsitzende Klaus Gervais dankte für das breite Engagement und hofft wegen der erzwungenen Ruhe im Corona-Jahr 2020, dass in der kommenden Saison wieder mehr Leben und Aktionen im Park der Sinne möglich sind.

