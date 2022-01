Rethen

Normalerweise sind Thorsten und Ute Schumacher mit ihrem als Messlabor eingerichteten Kastenwagen als Bausachverständige unterwegs. Das Paar aus dem hessischen Friedberg ist auf baubiologische Untersuchungen spezialisiert, insbesondere auf Radon-Bodengasmessungen und Sanierungen von Gebäuden. Da im Januar nicht viele Aufträge vor Ort anstehen und man eher konzeptionell arbeite, haben die Schumachers ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt: Seit Dienstag betreiben sie eine mobile Teststation vor der neuen Connox-Lagerhalle im Gewerbegebiet Rethen-Ost.

Die Teststelle liegt weit weg vom Laatzener Stadtzentrum, hat aber zwei Besonderheiten, mit denen die Betreiber eine Lücke schließen wollen. Getestet wird morgens schon ab 5.30 Uhr – und das Angebot kann auf Wunsch angemietet werden. „Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu bestehenden Teststationen, sondern als Ergänzung“, sagt Ute Schumacher. Mit den Öffnungszeiten richte man sich insbesondere an Schichtarbeiter und andere Frühaufsteher, um ihnen noch vor Arbeitsbeginn einen Testnachweis zu ermöglichen. „Die Testzentren machen in der Regel morgens um 9 Uhr auf. Viele müssen aber vor der Arbeit Negativnachweise vorweisen“, sagt Schumacher.

Lesen Sie auch Corona in Laatzen: Angebote für Schnelltests und Impfungen

Auf die Idee gekommen ist das Paar aufgrund eigener Erfahrungen. „Wir sind oft frühmorgens und abends unterwegs“, sagt Ute Schumacher – teils auch zu sehr späten Zeiten, wenn die Messungen es erfordern. Da Kunden gerade im Bereich der Baubiologie besonders sensibilisiert seien, reise sie grundsätzlich trotz Impfung nur mit einem frischen Testnachweis an. Und der sei während der Randzeiten schwer zu bekommen.

Testzentrum kann auch gemietet werden

Geöffnet ist das „Mobile Testzentrum Schumacher“ montags bis donnerstags von 5.30 bis 11 Uhr und 16 bis 20 Uhr, freitags von 5.30 bis 10 Uhr. Wer möchte, kann den Service aber auch mieten. Für eine Kostenbeteiligung von 80 Euro verlegt die Teststelle ihren Standort – etwa auf Parkplätze vor Geschäften, Restaurants und bei Veranstaltungen. „Wir hatten zum Beispiel eine Anfrage von einem Volleyball- und Eishockeyverein, der wissen wollte, ob wir nicht kommen können, wenn Spiele anstehen“, sagt Ute Schumacher. Die Teststelle ist auch bei Buchungen für alle geöffnet.

Die mobile Teststelle am VGP-Park öffnet morgens bereits ab 5.30 Uhr. Quelle: Johannes Dorndorf

Vorgenommen werden ausschließlich Schnelltests. Die Kunden scannen dafür per Mobiltelefon einen QR-Code ein und tragen ihre Daten ein. „Diese sind dann in der Software hinterlegt“, sagt Schumacher, die Kunden müssten sich nicht jedes Mal neu eintragen. Das Testergebnis werde nach 15 Minuten per E-Mail übermittelt. Ein Termin ist nicht erforderlich. Wer möchte, kann sich aber auf www.sv-schumacher.com online für einen Zeitpunkt eintragen und so schon im Vorfeld seine Daten eingeben.

Betrieb läuft zunächst bis zum Monatsende

Der Standort der Teststelle vor dem Connox-Lager, Krauss-Maffei-Straße 1-4, ist von der B443 aus über die Abfahrt am ADAC-Fahrsicherheitszentrum zu erreichen. Schumacher erhofft sich, dass Mitarbeiter der dortigen Unternehmen, darunter auch Edeka, das Angebot in Anspruch nehmen. „Viel haben schon gefragt, ob wie jetzt öfter da sind“, sagt die 52-Jähige. Zudem sei ihr Mann derzeit als freiberuflicher Bauleiter im VGP-Park tätig, wo derzeit das neue Werk des hannoverschen Maschinenbauers Krauss Maffei entsteht.

Der Testbetrieb läuft vorläufig bis zum Monatsende, sagt Ute Schumacher. Danach werde sie wieder verstärkt als Baubiologin unterwegs sein. Je nach Resonanz würden dann andere Mitarbeiter den mobilen Testbetrieb weiterführen.

Von Johannes Dorndorf