Alt-Laatzen

Wenn Hannover 96 am Sonnabend zum Saisonauftakt gegen Werder Bremen antritt, präsentieren sich die Roten erstmals mit ihrem neuen Sponsor auf der Brust: Brainhouse247. Bislang ist über das Unternehmen kaum etwas bekannt. Das Start-Up wurde erst vor Kurzem als Tochter der Wohninvest Holding aus Fellbach bei Stuttgart gegründet, die bereits durch einen Sponsoringvertrag die Namensrechte am Weserstadion erworben hat.

Die Spieler von Hannover 96 tragen in der neuen Saison mit dem Brainhouse247-Schriftzug auf der Brust. Quelle: Oliver Farys

„Die Marke Brainhouse247 wurde Ende des Jahres 2020 kreiert und Anfang 2021 im Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen“, sagt Brainhouse247-Projektleiterin Susanne Varga. Die Zahl 247 im Unternehmensnamen bedeute, dass die Angebote 24 Stunden und 7 Tage die Woche genutzt werden können. Zurzeit arbeiten laut Varga rund 50 Personen für Brainhouse247, die aber größtenteils von der Wohninvest-Gruppe abgestellt wurden. Dennoch hat das junge Unternehmen ehrgeizige Ziele: Ein Börsengang ist noch für dieses Jahr geplant.

Siemens-Büroräumen werden gerade zurückgebaut

Im alten Siemens-Gebäude an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen will Brainhouse247 ab dem zweiten Quartal 2022 moderne Büroflächen für Selbstständige, Freiberufler sowie für Unternehmen und Start-ups vermieten. Seit dem Umzug von Siemens im Juni 2020 nach Laatzen-Mitte steht die 22.000 Quadratmeter große Fläche, die aus fünf Gebäudetrakten besteht, leer. Lediglich das historische Rudolf-Schröder-Haus direkt an der Hildesheimer Straße ist noch an den französischen IT-Dienstleister Atos und dessen Tochter Unify vermietet. Bereits im Jahr 2019 hatte die Wohninvest Holding den gesamten Komplex, der sich auf eine Fläche von 3,5 Hektar erstreckt, gekauft.

Zurzeit lässt Brainhouse247 die ehemaligen Siemens-Büroräume von einem Unternehmen aus Hamburg zurückbauen. „Ab Ende des Jahres wird nach der jetzigen Planung mit dem Innenausbau begonnen“, sagt Varga. Dabei solle ein neues Konzept umgesetzt werden, das über klassisches Co-Working hinausgehe.

Laatzen ist Pilotstandort für neues Bürokonzept

Auf die Frage, wie die Bürowelten konkret aussehen sollen, antwortet das Unternehmen noch vage: Ein „inspirierendes Umfeld“ solle standardisierte Bürostrukturen ersetzen und die Möglichkeit von Individualität und Flexibilität bieten. Neben einer professionellen Ausstattung solle es auch Freiräume geben, in die sich die jeweiligen Personen zurückziehen und entspannen können. „Das Gebäude in Laatzen erlaubt uns aufgrund der Größe, eine Vielzahl an Services und Annehmlichkeiten zu planen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten konkretisieren werden“, sagt Varga. Geplant seien moderne digitale Angebote, Raum für ungezwungene, spontane Begegnungen sowie für Veranstaltungen. „Unser Ziel ist es, dass Menschen Freude haben, zum Arbeitsplatz zu kommen.“ Dabei soll Laatzen der Pilotstandort für Deutschland werden: Brainhouse247 plane bereits, weitere Büroflächen im ganzen Bundesgebiet einzurichten – der Unternehmenssitz bleibe aber in Stuttgart-Fellbach.

Da das Belegungs- und Nutzungskonzept noch nicht abgeschlossen sei, stehe noch nicht fest, wie viele Arbeitsplätze genau angeboten werden können. Grundsätzlich könne jeder Interessent selbst entscheiden, wie viel Platz er nutzen will. Und davon steht reichlich zur Verfügung: Bevor Siemens das Gebäude verließ, haben dort rund 750 Menschen gearbeitet.

Bürgermeister Jürgen Köhne begrüßt das Vorhaben: „Wir freuen uns, dass diese für Laatzen markante Immobilie wieder belebt wird.“

Von Stephanie Zerm