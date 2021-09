Laatzen

Die Mieten in Laatzen gehen weiter rauf: Laut neuem Mietspiegel sind die Mietpreise in den vergangenen drei Jahren in fast allen Wohnungsgrößen teils deutlich gestiegen. Extreme Ausreißer wie beim vorangegangenen Mietspiegel gibt es diesmal zwar nicht, dafür hat der Preisanstieg diesmal jedoch auch Wohnungen mit älterem Baujahr erfasst.

In regelmäßigen Abständen legen die Städte und Gemeinden neue Mietspiegel auf, die eine wichtige Funktion haben: Vermieter müssen sich bei Mietsteigerungen grundsätzlich an den darin angegebenen Werten orientieren. Die Zahlen basieren auf Umfragen unter Mietern und Vermietern. An der Erstellung beteiligt sind nicht nur Stadt und Region, sondern unter anderem Wohnungsunternehmen sowie Mieter- und Eigentümerverbände. Zuletzt hatte die Stadt Laatzen im November 2018 einen solchen Mietspiegel beschlossen, derzeit wird in den politischen Gremien über die Aktualisierung beraten.

Zuwächse bei neueren Wohnungen von bis zu 7,9 Prozent

Drastische Preissprünge wie zuletzt in Hannover gibt es in Laatzen diesmal nicht. Den deutlichsten Preisauftrieb gibt es bei Wohnungen mit 45 bis 65 Quadratmetern Größe, die nach 1994 gebaut wurden: Im Durchschnitt fielen bei Neuvermietungen 8,08 Euro pro Quadratmeter an, das ist ein Zuwachs von 7,9 Prozent. Im gleichen Größensegment mit Baujahr 1961 bis 1967 lag das Plus bei 6,4 Prozent, in allen anderen Bereichen darunter. Über leichte Rückgänge können sich die Mieter in zwei der insgesamt 20 Segmente freuen – beide betreffen große Wohnungen ab 85 Quadratmeter.

Diese Durchschnittspreise werden in Laatzener Mietwohnungen derzeit gezahlt. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Entwicklung in Laatzen hebt sich damit deutlich von der in Hannover ab, wo die Mieten seit 2019 um durchschnittlich 13 Prozent angestiegen sind. Eine mögliche Erklärung könnte die zuletzt rege Bautätigkeit in Laatzen sein, wo insbesondere neben der Deutschen Rentenversicherung, aber auch in am Erdbeerhof in Gleidingen und in mehreren Baulücken Hunderte Wohnungen und Häuser entstanden sind.

Jetzt ziehen auch Preise bei älteren Baujahren an

Gleichwohl geht der Trend auch in Laatzen nach oben, zumal inzwischen auch Bewohner älterer Wohnungen betroffen sind: Beschränkten sich die extremen Preissteigerungen des vorangegangenen Mietspiegels noch weitgehend auf neue Immobilien ab Baujahr 1995, ziehen die Preise nun auch bei den Baujahren davor an. Der Zuwachs liegt diesmal bei den allermeisten Wohnungen zwischen 2,1 und 5,1 Prozent. Zum Vergleich: Vor drei Jahren gab es eine Steigerung zwischen 1 und 2,1 Prozent.

Insgesamt bewegen sich die Mieten jetzt – je nach Baujahr und Größe – bei Durchschnittspreisen zwischen 6 und 8 Euro pro Quadratmeter. Zwei Rechenbeispiele: Bei einer 55-Quadratmeter-Wohnung zahlen die Bewohner inzwischen eine durchschnittliche Kaltmiete von 340 bis 445 Euro, bei 100 Quadratmetern sind es zwischen 590 und 810 Euro. Es geht aber auch in Laatzen noch teurer: Der Mietspiegel gibt nicht nur Durchschnittspreise an, sondern auch das Spektrum der jeweiligen Preissegmente, wobei das jeweils teuerste und billigste Zehntel nicht berücksichtigt werden. Die teuerste angegebene Miete liegt aktuell bei 9,77 Euro pro Quadratmeter für große Wohnungen ab Baujahr 1995.

Dass der Laatzener Immobilienmarkt angespannt ist, hatte zuletzt auch das Land Niedersachsen festgestellt und für das Stadtgebiet eine Mietpreisbremse beschlossen, die am 1. Januar dieses Jahres in Kraft trat. Begründet wurde dies nicht nur mit steigenden Mieten und einem relativ hohen Gesamtniveau, sondern auch mit geringen Leerständen bei großer Nachfrage. Seitdem dürfen Preise bei Wiedervermietungen höchstens 10 Prozent über der Vergleichsmiete liegen, die im Mietspiegel festgelegt ist.

Von Johannes Dorndorf