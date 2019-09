Die Hilfswelle für die an Leukämie erkrankte Michelle reißt nicht ab: Die Laatzener Albert-Einstein-Schule hat Typisierungsaktionen in Südkorea initiiert – Vorfahren der 19-Jährigen stammen von dort. An der AES können Freiwillige am Mittwoch, 4. September, von 17.30 bis 20 Uhr Gewebeproben abgeben.