Laatzen-Mitte

Die Stadt Laatzen will die Pläne für den Rathausneubau am Freitag, 19. Februar, der Öffentlichkeit präsentieren. Die Architekten stellen ihre Pläne ab 18 Uhr bei einer Videokonferenz vor. Der Link für die Videokonferenz werde am gleichen Tag online auf www.laatzen.de veröffentlicht und vor der Konferenz freigeschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben die Laatzener die Möglichkeit, sowohl den Planern als auch dem Bürgermeister und Fachleuten aus der Verwaltung Fragen zum Projekt zu stellen. Verwendet wird die Konferenz-Programmsoftware Microsoft Teams.

Die Stadt hatte 2020 einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich 22 Büros beteiligt hatten. Im Juni wählte eine Jury fünf Preisträger aus, mit denen in den vergangenen Monaten verhandelt wurde. Inzwischen hat der Verwaltungsausschuss einen Beschluss gefasst, dessen Ergebnis nun vorgestellt wird.

Von Johannes Dorndorf