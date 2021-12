Laatzen-Mitte

Laatzens bisheriges Rathaus am Marktplatz ist nicht nur stark sanierungsbedürftig, sondern auch eine Energieschleuder. Beim geplanten Neubau will die Stadt hingegen auf ein modernes Klima- und Energiekonzept setzen. Wie dieses ausstehen könnte, soll am Montag, 20. Dezember, in der Sitzung des Ausschusses zum Ratshaus-Neubau öffentlich vorgestellt werden.

In der Sitzung wird ein mit dem Energiekonzept beauftragtes Ingenieurbüro seine Untersuchungsergebnisse vorstellen. Dabei geht es nach Angaben der Stadtverwaltung auch darum, den eigentlich vom Rat geforderten Passivhaus-Standard mit dem Energiestandard KfW40 zu vergleichen, der gemäß dem vorliegenden Energie- und Klimakonzept erreicht werde.

Solaranlage soll Gebäude mit Strom versorgen

Unter anderem ist geplant, dass eine Solaranlage in Verbindung mit einem stromgesteuerten Blockheizkraftwerk den im Rathausbetrieb genutzten Strom zu „einem Großteil“ selbst produziert, wie es in einer Ratsdrucksache heißt. Untersucht wurden dabei zwei Varianten: Beide sehen den Einsatz von Luft-Wasser-Wärmepumpen vor, bei Variante zwei käme die Nutzung von Erdwärme hinzu.

Die Sitzung wird als Videokonferenz abgehalten. Sie ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr. Der Zugangs-Link wird kurz vor Beginn der Sitzung auf der Stadt-Homepage www.laatzen.de veröffentlicht.

Von Johannes Dorndorf