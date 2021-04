Ingeln-Oesselse

Neben vielen weiteren Testzentren in Laatzen hat nun auch eines in Ingeln-Oesselse aufgemacht. Erstmals haben sich in der dortigen Grundschule am Karfreitag, 2. April, 100 Menschen kostenlos per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Organisiert wird das Angebot von dem Verein Ingeln-Oesselse aktiv. Der nächste Termin ist am kommenden Freitag von 16 bis 19 Uhr.

Das Angebot sei gleich am ersten Tag gut angenommen worden, berichtet Anastasia Gerdel, die Pressesprecherin des Vereins: „Wir hatten 125 Tests und genau 100 Menschen wurden getestet.“ Trotz der Kurzfristigkeit habe sich die Aktion offenbar schnell im Ort rumgesprochen.

Martin Brütting vom Verein Ingeln-Oesselse aktiv gehörte zu den 100 Interessierten, die sich am Freitag testen ließen. Quelle: Anastasia Gerdel

Ort hat Zusammengehörigkeit unter Beweis gestellt

Dass der Ansturm so gut bewältigt werden konnte, ist den vielen freiwilligen Helfern, der Stadt Laatzen, der örtlichen Rotdorn-Apotheke und dem Verein selbst zu verdanken. „Der Ort hat seine starke Zusammengehörigkeit ganz groß unter Beweis gestellt“, meint Gerdel. Das Testpersonal, zwei Frauen mit medizinischen Vorkenntnissen, habe der Verein über einen Facebook-Aufruf gefunden. „Die Apothekerin Daphny Kaminski hat die beiden dann eingewiesen“, berichtet Gerdel. Die Stadt habe die Räume – die Grundschule – zur Verfügung gestellt.

Das Testzentrum in der Grundschule ist bis auf Weiteres freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Quelle: Privat

Bis auf Weiteres soll das Testzentrum jeden Freitag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr an der Grundschule betrieben werden. Ein Termin müsse nicht vereinbart werden, teilte der Verein mit – „zumindest noch nicht“. Sollte die Nachfrage stark wachsen, müsse dies gegebenenfalls neu geregelt werden. 

Für den Test benötigten Interessierte lediglich einen Personalausweis. Nach dem Abstrich müssen sie 15 Minuten warten, dann erhalten sie das Ergebnis schriftlich. „Die Leute werden anhand einer Nummer aufgerufen, weil wir ja keine Namen dort rumposaunen möchten“, sagt Anastasia Gerdel abschließend.

Wer den Verein bei seinem Angebot unterstützen will: Freiwillige Helfer können sich über info@ioe-aktiv.de melden.

Von Janna Silinger