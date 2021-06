Laatzen

Der zwischenzeitliche Tiefststand von 2,3 war nicht von langer Dauer: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen ist am Mittwoch wieder deutlich gestiegen. Laut Region Hannover wurden am Mittwoch neun Personen gemeldet, die sich neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 23 pro 100.000 Einwohner.

Nach Regionsangaben hatte sich in den sieben Tagen bis Dienstag nur eine Person in Laatzen neu angesteckt, am Mittwoch kamen nun neun weitere hinzu. Insgesamt hätten sich 1911 Personen in Laatzen nachweislich mit dem Virus infiziert. Aktuell gelten 32 Personen in Laatzen als infiziert.

Von Johannes Dorndorf