Laatzen-Mitte

Rund 120 Fünft- und Sechsklässler der Albert-Einstein-Schule ( AES) haben am Freitag ihren mitunter ersten großen Auftritt. Die Laatzener KGS lädt für 18 und 19 Uhr zu den alljährlichen öffentlichen Nikolauskonzerten ein. Die Schüler, von denen einige erst seit dem Sommer ein Instrument lernen, werden dann als Bläser, Trommler, Keyboardspieler oder mit Bechern Musik machend und singend zu hören sein.

Es sei immer wieder verblüffend, dass die Schüler schon nach den wenigen Monaten fehlerfrei Lieder wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ spielen könnten, sagt Fachbereichsleiter Daniel Haupt. Die Nikolauskonzerte für die Anfänger als Pendant zu den Auftritten von LaWinds, dem Schul- und Kooperationsorchester mit der Musikschule, kurz vor den Sommerferien gibt es so lange, wie es die Bläserklassen an der AES gibt: seit 1999. Auf dem Programm stünden am Freitag viele, aber nicht nur weihnachtliche Lieder, so Haupt. Unter anderem zu hören sein werden „Seven Nations Army“, Händels „Music for the Royal Fireworks“ und die Gruppe Let’s Rhythm, die mit Plastikbechern musiziert.

Zwei Jahrgänge, zwei Konzerte

Um etwas Platz im Forum für Schüler und Zuhörer zu haben gibt es zwei Konzerte im Forum der AES, Wülferoder Straße, erklärt AES-Leiter Christian Augustin. Das der Fünftklässler beginnt um 18 Uhr und dauert etwa 45 Minuten. Die Sechstklässler haben ihren Auftritt ab etwa 19 Uhr. Zwischen den Musik- und Chorbeiträgen werden weihnachtliche Geschichten vorgetragen.

Beim Förderverein gibt es Getränke und fair gehandelte Schokolade. Außerdem werden die Postkartenkalender des Kunstbereichs verkauft.

Von Astrid Köhler