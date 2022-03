Gleidingen

Die Laatzener Gruppe des Naturschutzbunds Nabu sucht freiwillige Helfer für einen Arbeitseinsatz am Sonntag, 27. März. An diesem Tag sollen 200 neue Nistkästen auf der Obstplantage Hahne aufgehängt werden. Deren Betreiber schützen ihre Bäume seit Jahren vor Schädlingen, indem sie Vögeln Raum bieten, um ihre Jungen großzuziehen. Je mehr Raupen Vogeleltern verfüttern, desto weniger schaden die Insekten den Äpfeln.

Die Aktion beginnt um 14 Uhr, neue Freiwillige sind willkommen. Treffpunkt ist an der Obstplantage in der Hildesheimer Straße 574 in Gleidingen. Benötigt werden festes Schuhwerk und Handschuhe. Der Nabu bittet um Anmeldung per E-Mail an info@nabu-laatzen.de bis Freitag, 25. März.