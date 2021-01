Laatzen

Die Pandemie mit verlängertem Lockdown und Kita-Schließungen fordert erneut Kreativität und Organisationstalent von Eltern heraus, die eine Betreuung für ihre Kinder benötigen. Seit Montag gibt es nur noch Notgruppen, doch der Bedarf an einem Platz in den idealerweise nur zur Hälfte gefüllten Gruppen ist groß. In zwei der insgesamt 19 Laatzener Einrichtungen wurde die angestrebte Quote bereits überschritten. In fünf weiteren liegen sie nur knapp darunter. Dabei steigt der Bedarf den Anmeldungen zufolge in der kommenden Woche noch einmal an.

1808 Krippen-, Kindergarten und Hortkinder werden normalerweise in Laatzens Einrichtungen betreut. Am Mittwoch waren von diesen 619 Jungen und Mädchen für eine der stadtweit 80 Notgruppen angemeldet, die sich auf alle Einrichtungen verteilen. Bezogen auf Laatzen lag der Anteil der Notbetreuung damit bei durchschnittlich 34 Prozent. Doch die Nachfrage variiert je nach Ort.

Anzeige

Die ersten Einrichtungen überschreiten Maximalgrenze

In den meisten Kindertagesstätten werde die Auslastungsgrenze nicht erreicht, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. Fünf Einrichtungen hingegen befänden sich an der Grenze und „zwei Kindertagesstätten haben die Maximalgrenze von 50 Prozent überschritten.“ Dabei handelt es sich um die städtische Kita Sudewiesenstraße in Grasdorf sowie die katholische von St. Mathilde in Alt-Laatzen. In beiden Einrichtungen seien es jeweils nur ein einzelnes Kind mehr in den Gruppen, erklärte Verwaltungsmitarbeiterin Babett Fandrich vom Team Kindertagesbetreuung.

So kommen Sie an einen Notbetreuungsplatz Für Eltern die wissen wollen, ob auch sie Notbetreuung beantragen können, hat die Stadt Laatzen eine etwas mehr als 2o Punkte umfassende Checkliste erstellt. Dabei kreuzen die Mütter und Väter an, ob sie in einem der 15 vordefinierten Tätigkeistfelder arbeiten. Dazu zählen etwa Einsatzkräfte im medizinischen Bereich, für die Energie-, Wasser- und Abwasserversorgung, Transportwesen und ÖPNV oder aber als Pädagogen im Präsenzunterrricht oder der Notbetreuung. Alleinerziehende haben ebenfalls große Chancen auf einen Platz. Zu den weiteren Gründen zählen eine drohende Kündigung, erheblicher Verdienstausfall sowie ein Unterstützungsbedarf beim Kind oder dessen letztes Kindergartenjahr. Die Checkliste für die Notbetreuung gibt es bei den Einrichtungen oder auf der Internetseite www.laatzen.de/de/kindertagesstaetten.html. Wer einen Notgruppenplatz beantragt, muss zudem darlegen, welche Alternativen er geprüft hat und für welche Tagen die Kinderbetreuung benötigt wird. Auch ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen. Die Entscheidung, wer entsprechend den Kriterien einen Platz in der Notgruppe bekommt, trifft die jeweilige Kita-Leitung.

In Notgruppen sollen nur noch maximal acht Krippen-, 13 Kindergarten- oder acht Hortkinder zusammenkommen. Die Verordnung lasse aber bei Härtefällen leichte Überschreitungen zu, so Fandrich, wie in dem Fall eines Kindes, dessen Eltern beide Krankenhausärzte sind, die Corona-Patienten versorgten. Es könnten aber ebenso solche aus anderen systemrelevanten Berufen und Alleinerziehende sein.

Mehr als Dreiviertel der Notbetreuungsplätze (538) wurden laut Stadt aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern vergeben, 13 Prozent an Vorschulkinder. Den geringsten Anteil in den Notgruppen machen Kinder mit Sprachförderbedarf (4 Prozent), Härtefälle des Jugendamtes und Integrationskinder aus.

Zwei Gruppen bleiben wegen Quarantäne geschlossen

Hohe Nachfrage nach Notbetreuung mit Quoten von fast 50 Prozent gibt es nach Angaben der Stadt derzeit in den städtischen Einrichtungen An der Masch, Brucknerweg, Wülferorder Straße und Gleidingen sowie der Kita der evangelischen Thomasgemeinde. Wegen eines Quarantänefalls aus der vergangenen Woche musste letztere sogar jeweils eine Krippen- und Kindergartengruppe schließen. Nächste Woche könnten diese womöglich wieder öffnen, so Fandrich. Auch zwei Gruppen an der Ahornstraße und An der Masch sollen zeitnah wieder offen sein. Sie waren wegen normaler Krankheitsfälle, nicht wegen Corona, geschlossen.

Der Leiter der Johannita Kita Pinienweg, Andreas Ott, zeigt die Kiste mit Spiel- und Bastelmaterial vor der Eingangstür. Familien, die ihre Kinder jetzt Zuhause betreuen, können sich dies abholen und zugleich etwas Kontakt halten. Quelle: Daniel Junker

Die DRK-Kita Barmklagesweg in Ingeln-Oesselse gehört ebenso wie die Kita Pinienweg der Johanniter zu den Einrichtungen mit hohem aber noch nicht übergroßen Bereuungsbedarf. Würden tatsächlich – wie in der Theorie angestrebt – alle Vorschulkinder durchgehend kommen sowie jene Jungen und Mädchen, bei denen mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, wäre der Anteil bei deutlich mehr als 50 Prozent, erklärte die Oesselser Kitaleiterin Heike Holstein. Die Eltern hätten sich kooperativ gezeigt, teilten sich mit anderen einen Betreuungsplatz für die Kinder und brächten diese nur an einzelnen Tagen.

„Platz-Sharing“ schafft Entlastung

Das sogenannte Platz-Sharing entlaste Gruppen und werde auch in anderen Kitas gelebt, so Stadtmitarbeiterin Fandrich. Mit dem erwarteten steigenden Bedarf werde dieses Modell vermutlich noch wichtiger. Für die kommende Woche sind bereits 717 Kinder angemeldet, vornehmlich im Kindergartenalter: 98 mehr als am Mittwoch. „Viele Eltern sind über dem Limit mit dem, was sie für Kinderbetreuung frei machen können“, betont Fandrich. Die Situation jetzt sei schwieriger als im Frühjahr und der Unterstützungsbedarf steigt. Die Betreuungsquote in Laatzen klettert laut Stadt nächsten Woche auf knapp 40 Prozent.

Die Kita-Schließungen seien vergangene Woche von der Politik sehr kurzfristig angekündigt worden, sagte Zeki Özdemir, stellvertende Sprecherin des Laatzener Stadtkitabeirats. Für die Einrichtungen und Familien hätte sie sich einen etwas längeren Vorlauf gewünscht. Umso mehr sei herauszustellen, in welch kurzer Zeit alles organisiert wurde. In den Einrichtungen sei teilweise bis in die Nacht gearbeitet und Eltern, die Notbetreuung benötigten, rasch informiert worden. Gleichwohl reiche es allen und sei es großer Wunsch, dass coronabedingten Einschränkungen so schnell wie möglich vorbei gingen und nicht noch bis Ostern dauerten. „Die Zahlen müssen so gering wie möglich gehalten werden und wir alle mitziehen“, so Özdemir.

Von Astrid Köhler