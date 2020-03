Laatzen

In Laatzen gibt es seit Dienstag offiziell nur noch einen Corona-Infizierten. Wie die Region Hannover am Nachmittag mitteilte, war eine zunächst positiv getestete Person doch nicht infiziert. Kein Einzelfall, wie Regionssprecherin Sonja Wendt erläutert: „Es hat sich herausgestellt, dass zum Teil Personen als positiv getestet gemeldet wurden, deren Ergebnisse noch nicht final vorlagen und die tatsächlich nicht infiziert waren.“ Am Montag hieß es noch, dass in Laatzen zwei Corona-Infizierte leben. Regionsweit wird die Zahl der Corona-Infizierten nun mit 138 angegeben.

Nach Informationen dieser Zeitung betrifft die Fehleinschätzung die am Montag hinzugekommene Person. Der in Ingeln-Oesselse lebende Christian H. befindet sich weiterhin in Einzelzimmerquarantäne.

Von Johannes Dorndorf