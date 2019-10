Was erwarten Laatzener vom Oberbürgermeister in Hannover, und welche Wünsche haben sie an die Landeshauptstadt? Diese Fragen können Bürger am Dienstag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr mit der Laatzenerin Jessica Kaußen diskutieren, die für Die Linke für das hannoversche Oberbürgermeisteramt kandidiert.