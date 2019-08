Laatzen-Mitte

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad haben die weiterführenden Schulen in Laatzen-Mitte am Dienstag die Reißleine gezogen. „Wir haben den Schülern der Klassen 5 bis 10 nach der vierten Stunde ab 11.20 Uhr hitzefrei gegeben“, sagt Christian Augustin, Schulleiter der Albert-Einstein-Schule ( AES). Bereits um 10 Uhr morgens seien in mehreren Klassenräumen Temperaturen über die 30-Grad-Marke gestiegen. „Wir bemühen uns zwar, so wenig Unterricht wie möglich ausfallen zu fallen“, sagt Augustin. Die Gesundheit der Schüler gehe aber vor. Bei derart hohen Temperaturen sei lernen kaum noch möglich, zumal in einem vollen Raum mit 30 anderen Schülern. „Wir wollen vermeiden, dass uns Schüler umkippen.“

Wie hoch die Temperatur in den einzelnen Klassenzimmern ist, prüft Augustin jeden Morgen im Hausmeisterzimmer. Alle Räume der AES verfügen über einen Temperaturfühler, der seine Werte dorthin übermittelt.

Für Grund- und Oberstufenschüler gibt’s kein hitzefrei

Die Erdgeschossräume sei es mit rund 25 Grad meist relativ kühl, so Augustin. Das Obergeschoss aber heize sich richtig auf. Daher zogen die Schüler der Sekundarstufe 2 in die kühlere Räume um, nachdem diese frei waren. Laut einem Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums sind ältere Schüler vom Hitzefrei ausgeschlossen, ebenso wie Grundschüler, die wegen der „Verlässlichkeit“ der Grundschulen nicht nach Hause geschickt werden dürfen. In allen anderen Fällen entscheiden die Schulleiter darüber, ob es Hitzefrei gibt oder nicht.

An der Erich-Kästner-Oberschule hat dies Rektor Sven Hinzpeter getan. Auch er hat den Unterricht am Dienstag wegen der hohen Temperaturen vorzeitig beendet. „Nach der 4. Stunde um 11.45 Uhr konnten die 5. bis 8. Klassen nach Hause gehen“, sagt er. Die älteren Schüler hatten noch eine Veranstaltung zum Thema Ausbildung, konnten aber nach der 5. Stunde ebenfalls gehen. „Ab 12.30 Uhr waren keine Schüler mehr da.“ Die Gymnasiasten des Erich-Kästner-Schulzentrums konnten sich am Dienstag ohnehin im Schwimmbad oder andernorts vergnügen. Sie hatten wegen einer schulinternen Lehrerfortbildung ohnehin keinen Unterricht.

Von Stephanie Zerm