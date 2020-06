Gleidingen

Die Obstplantage Hahne errichtet auf ihrem Gelände eine neue Halle. Seit vergangener Woche steht das Gerüst. Die Bodenplatte wurde vor etwa einem Monat gegossen. In vier Wochen soll die Konstruktion, die sich an den Maschinenschuppen anschließt, fertig sein. In dem Gebäude sollen später die leeren Obstkisten gelagert werden.

„Wir wollen unsere leeren 33-Liter-Apfelboxen räumlich von den gefüllten Obstkisten im Lager trennen“, sagt Plantagenchef Klaus Hahne. Dies sei hygienischer als die gleichzeitige Lagerung in einer Halle. „Wir haben alle Kisten doppelt, weil wir sie sowohl für den Verkauf als auch für die Ernte benutzen.“ Deshalb benötige die Plantage zusätzlichen Platz. Zudem wolle Hahne mit dem Neubau den vorhandenen Bereich entlasten. „Es gibt die Überlegung, den Hofladen zu erweitern.“

Anzeige

Bauantrag bereits 1999 eingereicht

Überlegungen für den Bau einer neuen Halle gibt es schon seit vielen Jahren. Bereits 1999 habe er einen entsprechenden Bauantrag bei der Stadt eingereicht, diesen aber wieder zurückgezogen, berichtet Hahne. Geplant war damals ein neun Meter hohes, abgestuftes Gebäude mit 66o Quadratmetern Fläche, das zwischen der bestehenden Kühlhalle und der Wohnbebauung am Meyerkamp entstehen sollte.

Weitere HAZ+ Artikel

Unter der Halle wollte Hahne zudem Wohnungen für die Saisonarbeiter einrichten. Dieser Standort sei logistisch gesehen besser geeignet gewesen, weil die Wege zur Kühlhalle, in dem sich auch der Verkaufsraum befindet, kürzer gewesen wären. „Ich wollte den Nachbarn aber keine große Halle vor die Grundstücke setzen“, sagt Klaus Hahne.

Mit einem Kran wurde die Stahlkonstruktion binnen weniger Tage aufgestellt. Quelle: privat

Neubau wird kleiner als einst geplant

Der Plantagenbesitzer habe die Pläne deshalb zurückgestellt und zunächst das Obergeschoss der Werkstatt ausgebaut, um dort Wohnraum für die Saisonarbeiter zu schaffen. „Wir haben die obere Etage komplett heruntergenommen und wieder aufgebaut. Das hat zwei Jahre gedauert.“ Die Probleme mit dem mangelnden Platz für die Obstkisten seien damit aber geblieben. „Wir haben 15 Jahre lang hin- und herüberlegt und improvisiert.“ Schließlich habe er sich für den Bau einer etwas kleineren, acht Meter hohen Halle mit 500 Quadratmetern zwischen dem Maschinenschuppen und der Straße am Meyerkamp entschieden, sagt Hahne.

Die Lösung sei zwar nicht optimal, weil die Kisten nun über eine Distanz von etwa 150 Metern zur Kühlhalle transportiert werden müssten. „Ich muss deshalb zusätzlich einen Transporter und einen Gabelstapler kaufen.“ Allerdings sei der jetzige Standort frei gewesen. „Wir mussten nur zwei Birken wegnehmen, für die wir einen entsprechenden Ausgleich schaffen.“ Auf der ursprünglich angedachten Fläche hätte Hahne hingegen einen Teil der Plantagenbepflanzung wegnehmen müssen.

Wände aus Isolierpaneelen

Wie die bereits bestehende Halle werden die Wände aus Isolierpaneelen gefertigt. Diese seien gut geeignet, weil sie abwaschbar und somit sehr hygienisch seien. Zudem sei die Halle komplett geschlossen, sodass sich dort keine Mäuse, Marder oder andere Tiere einnisten können. Eine Kühlung werde für die leeren Kisten auch nicht benötigt. Durch die Nutzung der Paneele herrsche im Inneren eine angenehme Temperatur.

Lesen Sie auch

Von Daniel Junker