Grasdorf

Die Artenvielfalt der Leinemasch gehört zu den wichtigsten Schätzen, die Laatzen zu bieten hat: Ob es Biber sind, Fledermäuse oder Vögel – die Landschaft ist Heimat für viele, teils gefährdete Arten. Um den Schutz der biologischen Vielfalt kümmert sich unter anderem die 2012 gegründete Ökologische Station Mittleres Leinetal, die im früheren Igelhaus an der Ohestraße in Grasdorf ihr Domizil hat. Im Gegensatz zum benachbarten Naturschutzzentrum des Naturschutzbundes ( Nabu) ist die Station allerdings bislang relativ wenigen bekannt.

Die Vorsitzende des Trägervereins ÖSML Carola Böse-Fischer und Geschäftsführerin Hanna Kastein möchten das gerne ändern: Haben sich die vier hauptamtlichen Mitarbeiter und die Mitglieder bislang vor allem auf den Austausch mit ehrenamtlichen Naturschützern einerseits und Behörden andererseits konzentriert, wollen sie nun stärker an die Öffentlichkeit gehen. „Wir wollen mehr Menschen gewinnen, die sich ehrenamtlich engagieren“, sagt Böse-Fischer. Gesucht würden vor allem jüngere Mitglieder und Helfer, die sich beispielsweise projektweise einbringen könnten.

ÖSML will Führungen auch für Laien anbieten

Zur Neuausrichtung zählt unter anderem, mehr Führungen anzubieten. Richteten sich Angebote bislang eher an Fachleute wie Studierende, sollen künftig auch Laien daran teilnehmen können. „Dabei kann es um ökologische Zusammenhänge gehen, die Auendynamik und Projekte, die sich an der Leine abspielen“, sagt Kastein.

Bei der eigenen Arbeit will die ÖSML ihre Schwerpunktthemen vertiefen. Dies gilt etwa für das Bibermanagement in der Leinemasch. „Der Biber breitet sich bis in den Norden Hannovers und über die Grenzen hinaus aus“, sagt Böse-Fischer. Im Raum Laatzen etwa seien bereits alle gut geeigneten Kernhabitate besetzt, so dass Jungtiere in die Nebengewässer auswichen. „Durch Dammbauten und andere Grabaktivitäten entstehen häufig Konflikte mit Landnutzern, der Gewässerpflege, der Stadtentwässerung oder Straßenbaubehörden.“ Die ÖSML will deshalb mit den Akteuren sprechen. So sei es in gravierenden Fällen beispielsweise möglich, für Ernteausfälle einen finanziellen Ausgleich zu erhalten.

Auf der Suche nach Fledermäusen

„Ein großes Thema werden auch Fledermäuse sein“, sagt ÖSML-Geschäftsführerin Kastein. Die Mitarbeiter erfassen schon jetzt den Bestand der verschiedenen Fledermausarten in der Region. Zwischen April und September machten sie sich mit Detektoren auf die nächtliche Suche im Bereich des Haseder Buschs bei Giesen, wo mehrere Arten nachgewiesen werden konnten. Denn um die Tiere zu schützen, sei es wichtig, die noch vorhandenen Lebensräume überhaupt zu kennen.

So sieht die Fledermausart Braunes Langohr aus. Quelle: Hanna Kastein

Dritter Schwerpunkt ist der Schutz von Feldhamstern. Ziel sei es, stärker mit Landwirten und Kommunen ins Gespräch zu kommen, um den vom Aussterben bedrohten Tierart eine Überlebenschance zu geben. „Einige Tierarten kommen mit der Geschwindigkeit der heutigen Landwirtschaft nicht mehr mit“, sagt Kastein. Dies beginnt beim Tempo und der Größe der heutigen Mähmaschinen, aber auch mit dem Umpflügen der Felder nach der Ernte: „Früher waren die Stoppelfelder teils noch Monate zu sehen, heute dauert es höchstens ein paar Tage.“ Dabei sei genau dies die Zeit für die Feldhamster, ihre Wintervorräte einzusammeln.

Ein Feldhamster in seinem Bau. Quelle: Lars Griebner

Hier gibt es weitere Infos

Das betreute Gebiet der ÖSML, die eine von 13 ökologischen Stationen in Niedersachsen ist, geht weit über die Leineaue hinaus. Es erstreckt sich entlang der Leine von der A2 im Norden bis in den Kreis Hildesheim hinein. Wer sich für die Arbeit der Station interessiert, kann sich unter Telefon (0511) 54104702 oder per E-Mail an info@oesml.org an die Mitarbeiter wenden.

Von Johannes Dorndorf