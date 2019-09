Laatzen-Mitte

Der Betriebshof der Stadt Laatzen hat eine neue Leiterin. Die Diplom-Ökonomin Anja Wenzel hat zum 1. Juli die Nachfolge von Dietmar Herbst angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Statt eines Gärtnermeisters steht nun eine Wirtschaftswissenschaftlerin den rund 80 Mitarbeitern vor. Der Betriebshof ist unter anderem für die Erhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Pflege der Grünflächen, die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie die Instandhaltung der städtischen Liegenschaften zuständig. Darüber hinaus verantwortet der Betriebshof den Fuhrpark der Stadt Laatzen.

Von Pattensen nach Laatzen

Mit diesen Aufgaben kennt sich die 39-Jährige aus: Sieben Jahre lang hatte Anja Wenzel den gleichen Job bei der Stadt Pattensen. Die Aufgaben im Rahmen der Grünpflege seien dort ähnlich gewesen, „der Handwerkerbereich war aber nicht so stark ausgeprägt, da die Stadt Pattensen weniger Liegenschaften hat“. Parallel dazu war sie in Laatzens Nachbarstadt auch Geschäftsführerin der Netzgesellschaft sowie kaufmännische Betriebsleiterin des Eigenbetriebs Wasserversorgung. „Ich wollte mich jetzt noch stärker auf ein Aufgabengebiet konzentrieren, um das ich mich kümmern kann“, begründet Wenzel ihren Wechsel zur wesentlich größeren Einrichtung in Laatzen.

„Ich wollte mich jetzt noch stärker auf ein Aufgabengebiet konzentrieren“: Anja Wenzel wechselte von Pattensen nach Laatzen. Quelle: Daniel Junker

Die 39-Jährige will insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Betriebshofes verbessern. „Das ist wohl auch der Grund, warum sich die Stadt Laatzen dazu entschieden hat, eine Betriebswirtin einzustellen.“ Es gebe eine enge Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Teamleiter Jan Mundt und den drei Einsatzleitern Monika Holder-Dewitt (Grünpflege), Frank Rathmann und Philipp Kraume (beide Technik). „Sie sind schon lange beim Betriebshof tätig und haben das entsprechende Fachwissen“, sagt Wenzel. „Sie haben hier alle als Handwerker oder Gärtner angefangen und sind dann aufgestiegen. Ich kann also auf eine gewachsene Struktur und viel Fachwissen zurückgreifen.“

Wenzel will Strukturen analysieren

In den nächsten Monaten will Wenzel die Strukturen des Betriebshofes analysieren. „Wir haben zum Beispiel noch kein Grünflächenkataster und somit keine Datengrundlage“, sagt die 39-Jährige. „Bislang gibt es das nur in den Köpfen der alteingesessenen Mitarbeiter.“ Anhand eines solchen Registers könnten Arbeitsabläufe viel besser strukturiert werden. Ein Beispiel: „Es ist wichtig, zu wissen, wie viele Quadratmeter an Rasenflächen oder Straßenbegleitgrün wir in der Stadt haben und wie pflegeintensiv die jeweiligen Bereiche sind. Das ist eine elementare Grundlage für unsere zukünftige Arbeit.“

Arbeitsabläufe verbessern

Anhand dieser Daten könnten bestehende Arbeitsabläufe verbessert oder auch infrage gestellt werden. „Das heißt aber nicht, dass Einsparungen im Vordergrund stehen sollen“, betont Wenzel. Das Ziel sei einerseits ein effizienterer Einsatz der Arbeitskräfte, es könnten andererseits aber auch Grünflächen in weniger pflegeintensive Bereiche umgestaltet werden. Im Grünbereich sieht Wenzel auch das größte Potenzial für Verbesserungen – zum Beispiel bei den sogenannten Daueraufträgen, die nach festgelegten Intervallen abgearbeitet werden. „Diese Daueraufträge wollen wir uns noch einmal anschauen und gegebenenfalls überarbeiten.“

Betriebshof ist breit aufgestellt

Im Baubereich gebe es hingegen wesentlich mehr Einzelaufträge, die von den städtischen Fachteams erteilt und von den Mitarbeitern des Betriebshofes abgearbeitet werden. „Wie schnell das geht, hängt von den zur Verfügung stehenden Kapazitäten des Betriebshofes ab“ – und von der Priorität, die wiederum in den Fachteams festgelegt wird. „Es ist eine Stärke des Betriebshofes, dass wir ein so breit aufgestelltes Team haben“, macht Wenzel deutlich. „Wir können dadurch in den meisten Fällen sehr schnell reagieren.“

„Es ist eine Stärke des Betriebshofes, dass wir ein so breit aufgestelltes Team haben“: Anja Wenzel. Quelle: Daniel Junker

Der Umfang der Tätigkeiten des Betriebshofes sei über die Jahre mehr und mehr gewachsen. Als Gründe nennt Wenzel zum Beispiel die Entwicklung neuer Baugebiete sowie die neu eingerichteten Kindertagesstätten. Und: Aufgrund strengerer gesetzlicher Auflagen müssten etwa die Spielgeräte auf den Spielplätzen intensiver kontrolliert werden. „Wir sind gut aufgestellt, benötigen aufgrund der sich verändernden Bedingungen aber eine stärkere Spezialisierung in den einzelnen Bereichen“, so Wenzel. „Wir müssen uns stärker auf die Dinge konzentrieren, die wir richtig gut können.“

Zur Person Anja Wenzel wurde in Hannover geboren. Aufgewachsen ist sie in Groß Lobke. Als sie 16 Jahre alt war, zog ihre Familie nach Wietze/Aller. Ihr Abitur legte Wenzel in Celle ab, das Grundstudium der Wirtschaftswissenschaften absolvierte sie in Osnabrück. Für das Hauptstudium zog sie zurück nach Hannover. Heute wohnt die 39-Jährige mit ihrer Familie in Ahrbergen. Nach dem Studium arbeitete Wenzel zunächst bei einer Softwareentwicklungsfirma als Assistentin der Geschäftsführung. Im Jahr 2010 wechselte sie zur Stadt Pattensen, ab 2012 leitete sie den dortigen Betriebshof. Ihre Freizeit verbringt Wenzel oft mit ihrem Pferd, das sie sich mit ihrer 15-jährigen Tochter teilt. „Ein Pferd bedeutet viel frische Luft, aber auch viel Arbeit“, sagt die 39-Jährige. Zudem spielt die Betriebswirtin gerne Tennis. Beim Verein Rot-Weiß Ahrbergen ist sie ehrenamtliche Kassenwartin der Tennis-Sparte.

