Gleidingen

Die Oesselser Straße wird ab Montag, 20. Juli, wegen Bauarbeiten teils einspurig. Nach Angaben der Stadtverwaltung plant der Gasversorger Avacon, vier Wochen lang an der Gasleitung auf Höhe des Gewerbegebiets am Hanno-Ring zu arbeiten. Dafür wird die Fahrbahn der Oesselser Straße in Höhe der östlichen Zufahrt des Hanno-Rings gesperrt, eine Baustellenampel regelt den Verkehr aus beiden Richtungen.

„Die Schaltung wird zu den Stoßzeiten montags bis freitags von 7 bis 9 und 15 bis 17.30 Uhr individuell an den Verkehrsfluss angepasst“, kündigt Stadtsprecher Matthias Brinkmann an. Insbesondere während des Berufsverkehrs sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Autofahrer erreichen den Hanno-Ring während der Bauphase nur über die westliche Zufahrt. Die Arbeiten sollen bis zum 14. August andauern.

Von Johannes Dorndorf