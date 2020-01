Alt-Laatzen

Der Tod eines lieben Angehörige schmerzt, und die Hinterbliebenen brauchen Zeit, mit dem Verlust und der neuen Situation leben zu lernen. Mit zwei offenen und monatlichen Angeboten, dem Trauercafé und Trauer in Bewegung, will der Hospizdienst Laatzen-Pattensen-Hemmingen die Menschen dabei unterstützen.

Am Sonntag, 19. Januar, treffen sich Interessierte um 14 Uhr vor dem Café Exposé an der Immanuelkirche – wie an jedem dritten Sonntag eines Monats. Von dort, der Eichstraße 28, geht es dann eine Stunde lang zu Fuß durch die Leinemasch – in gemächlichem Tempo und bei jedem Wetter, wie es in der Ankündigung heißt. Als Abschluss des gemeinsamen Spaziergangs ist ein Cafébesuch vorgesehen. Die weiteren Termine für dieses Angebot sind am 16. Februar, 15. März und 19. April.

„Spielt keine Rolle, wie lange Verlust zurückliegt“

Das nächste ökumenische Trauercafé beginnt am Montag, 27. Januar, um 16.30 Uhr im Gemeindesaal der katholischen St.-Mathilden-Kirche (Eichstraße 16). Es steht all jenen offen, die den Verlust eines Angehörigen gemeinsam mit anderen Trauernden verarbeiten wollen. „Für den Besuch spielt es keine Rolle, wie lange der Verlust zurückliegt“, heißt es in der Gruppenbeschreibung. Ehrenamtliche geschulte Kräfte sind als Trauerbegleiter bei dem zweistündigen Treffen mit dabei. Eine Anmeldung ist auch für dieses regelmäßige Angebot am vierten Montag eines Monats nicht vonnöten. Die folgenden Termine sind am 24. Februar, 23. März und 27. April.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler