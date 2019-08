Laatzen-Mitte

Von der Jazz-Trompete bis zum Fagott: Seit ihrer Erbauung vor drei Jahren ist die neue Orgel der Thomas-Gemeinde schon mit zahlreichen Instrumenten zusammen erklungen. Am Sonnabend, 7. September, können Musikfreunde sie gemeinsam mit einem Streichquintett hören.

Im Rahmen der Reihe „OrgelNEU+“ lädt der Förderkreis Orgel der Thomas-Kirchengemeinde zu einem Konzert mit dem Fons Vitae String Quintett ein. In dem Quintett spielt Marta Gadzina die erste Violine, Weronika Bagniewska die zweite Violine, Maria Magdalena Wozniak die Viola, Ignacy Krzeminski-Iwan Cello und Samuel Piekosden Kontrabass.

Heimspiel für die erste Geige

Dabei ist das Konzert für die erste Geigerin Marta Gadzina ein Heimspiel. Die 19-Jährige stammt aus Laatzen und studiert an der Ignacy Jan Paderewski Musikhochschule in Posen. Die junge Frau ist eine talentierte Musikerin und hat Ende Juli in Österreich beim International Vienna Arts Festival für ihre Präsentation der „Faustfantasie“ von Henryk Wieniawski und Mozarts Konzert in B-Dur Nr. 1 den zweiten Preis gewonnen. Ihren ersten Musikwettbewerb gewann die junge Frau bereits im Alter von sieben Jahren beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert, drei Jahre später einen zweiten beim Landeswettbewerb. Weitere Preise, auch auf internationaler Ebene, folgten. Bis 2011 besuchte Marta Gadzina die Frühförderung der Musikhochschule Hannover.

Begleitet werden die junge Geigerin und ihre Mitstreiter bei dem Konzert von Marta Gadzinas Mutter, der Laatzener Kirchenmusikerin Monika Swiechowicz. Diese ist seit November 2015 Organistin der Thomaskirchengemeinde und seit Mai 2016 auch der St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf.

Auf dem Programm stehen am Sonnabend Musikstücke von Antonio Vivaldi, Thomas Albinioni, Franz Joseph Haydn, César Franck, Stanisław Moniuszko und Wojciech Kilar.

Das Konzert ist bereits das achte in der Reihe „OrgelNEU+“, seit das hochwertige Instrument von der Firma Bente aus Helsinghausen bei Wunstorf gebaut und im Mai 2016in der Arche eingeweiht worden ist. Das Besondere an dem Instrument: Die Orgel ist nach einem Konzept des französischen Orgelbauers Aristide Cavaillé-Coll entworfen worden. Der Klang ist französisch-romantisch, was in Deutschland relativ selten vorkommt.

Das Konzert beginnt am Sonnabend, 7. September, um 19 Uhr in der Arche der Thomas-Kirchengemeinde an der Marktstraße 21 in Laatzen-Mitte. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Für Kinder ist der Eintritt kostenlos.

Von Stephanie Zerm