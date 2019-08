Laatzen-Mitte

Das war eine kurze Nacht für die Freiwillige Feuerwehr und zahlreiche Anwohner: In einer Fabrik für Kunststoffverarbeitung an der Senefelder Straße in Laatzen-Mitte ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die komplette Ortsfeuerwehr Laatzen wurde gegen 5.45 Uhr zu der Fabrik gerufen – mit Sirenenalarm. Das teilte Laatzens Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft am Freitagmorgen mit.

Die gesamte Ortsfeuerwehr Laatzen ist seit Morgengrauen im Einsatz. Quelle: Feuerwehr/Gerald Senft

Auch eine knappe Stunde später dauerten die Löscharbeiten in und an der Fabrikhalle noch an. Weitere Informationen folgen.

Von Kim Gallop