Rethen

„Das wohl ereignisreichste Jahr in unserer 118-jährigen Geschichte liegt hinter uns“, sagte Denis Schröder jüngst bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Rethen. Damit bezog sich der Ortsbrandmeister nicht nur auf die bis Dezember geleisteten 116 Einsätze, sondern vor allem auf den Umzug in die Feuerwache Süd. In deren neuer, auch von der Ortsfeuerwehr Gleidingen genutzten Halle soll demnächst ein neues Fahrzeug stehen.

Voraussichtlich im Frühjahr erhalten die Rethener Tierretter Ersatz. Der kleine, einst von der Ortsfeuerwehr Laatzen übernommene Mehrzweckwagen könne dann ausgemustert werden, sagte Schröder vor 200 Vertretern von Feuerwehr, Stadtverwaltung und Politik sowie weiteren Gästen.

Ortsfeuerwehr zählt 65 aktive Männer und Frauen

In seinem Bericht ging der Ortsbrandmeister näher auf die Arbeit der 65 Aktiven ein. So rückten die Männer und Frauen vergangenes Jahr zu 48 Bränden aus, darunter zu einem Kellerbrand in Gleidingen, einer in Flammen stehenden Garage am Ilseder Ring und den Bränden im Laatzener Rathaus. Zudem gab es 38 Hilfeleistungen, unter anderem wegen Sturmschäden, hilfloser Personen und Autos im Gleisbett der Stadtbahn. Die Rethener Tierretter wurden 30-mal benötigt.

Als wichtigstes Ereignis galt jedoch der Auszug aus dem seit 1957 intensiv genutzten Feuerwehrhaus. Schröder erinnerte auch mit einem kurzen Film an die Abschiedsfeier an der Braunschweiger Straße, den Tag des Umzugs und späteren Abriss. Beim Antreten mit allen Fahrzeugen und dem gemeinsamen Abmarsch hätten einige Feuerwehrleute Tränen in den Augen gehabt, hieß es.

Beförderungen und Ehrungen

Nach den Berichten aus der Kinder- und Jugendfeuerwehr wurde die Quereinsteigerin Ramona Pold als neue Feuerwehrfrau begrüßt. Zudem sprach Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald drei Beförderungen aus: Aufgrund ihrer Dienstzeit und Weiterbildung ist Niklas Uhlenwinkel nun Oberfeuerwehrmann, René Reetz Hauptfeuerwehrmann und Jörg Peters Hauptbrandmeister.

Der Rethener Ortsbrandmeister Denis Schröder begrüßt die Quereinsteigerin und Absolventin des Truppmann-1-Lehrgangs Ramona Pold als neue Feuerwehrfrau. Quelle: Gerald Senft

Für 50 Jahre in der Einsatzabteilung wurde Peter Peerdeman geehrt. Er ist schon seit frühester Jugend aktiv. Olaf Dudda und Andreas Heimberg erhielten Auszeichnungen für 40 Jahre. Die Zeit ab der Jugendfeuerwehr wird bei den Ehrungen mitberücksichtigt. Das Höchstalter für Aktive ist 67 Jahre.

Die Feuerwehr sei sehr wichtig, nicht nur beim Brandschutz und der Hilfeleistungen, sondern auch für die Dorfgemeinschaft, betonten mehrere Redner in ihren Grußworten. Osterwald hob die „spitzenmäßige Jugendarbeit“ hervor und äußerte sich generell zufrieden: „In Rethen haben wir keine Personalprobleme, auch in naher Zukunft nicht.“

Von Astrid Köhler