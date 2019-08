Rethen

Für wen extra ein neues Haus gebaut wird, der will eines Tages auch dort einziehen. Für die beiden Ortsfeuerwehren Rethen und Gleidingen war dieser „Tag x“ am Freitag und damit vor der für den 31. August geplanten offiziellen Eröffnung gekommen. Als rollender und laufender Konvoi zogen die Helfer aus Rethen am Abend mit ihren Fahrzeugen aus dem 1957 erbauten Gerätehaus an der Braunschweiger Straße zu dem knapp 6 Millionen Euro teuren Neubau. Die Gleidinger wiederum waren zu diesem Zeitpunkt dort schon einsatzklar. Sie hatten Fahrzeuge und Material bereits am Nachmittag an die Hildesheimer Straße gebracht.

Zur Galerie Die Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen haben am Freitag den neuen Standort bezogen und rücken künftig von der Hildesheimer Straße in Rethen aus.

„Wehmütige Stimmung“ in Gleidingen

Die Stimmung beim Zusammenräumen und Wegfahren von der Osterstraße sei „ein bisschen wehmütig“ gewesen, sagte Gleidingens stellvertretender Ortsbrandmeister André Oestreich. Ein für den Umzug angefertigte Video ist entsprechend musikalisch unterlegt – mit „Time to say Goodbye“.

Heute sind wir nun mit all unseren Einsatzmitteln in das neu gebaute Feuerwehrhaus an der Hildesheimer Straße gezogen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagen wir „Goodbye“ zu unserem alten Standort und freuen uns auf das was uns erwartet! Gepostet von Feuerwehr Gleidingen am Freitag, 23. August 2019

Um 14 Uhr hatten die Gleidinger die ersten Einsatzmittel nach Rethen geschafft, und schon um 18.30 Uhr waren sie fertig und bereit zum Ausrücken. Das war an diesem Tag für sie aber nicht mehr nötig.

Zwei kleine Brände am Freitag in Rethen

Anders in Rethen. Dort hatten die Feuerwehrleute am Nachmittag noch einmal zwei Einsätze vom alten Gerätehaus aus abgewickelt: Gegen 14 Uhr heulten die Sirenen, weil eine kleine Grasfläche – zwei Quadratmeter – an der Koldinger Straße brannte. Binnen kurzer Zeit waren die Helfer da und das Feuer aus. Eine halbe Stunde nach dieser Alarmierung, gegen 14.30 Uhr, qualmte dann der Blumenkasten auf einem Balkon am Tulpenweg. „Vermutlich hatten dort Zigarettenreste trockene Blumenerde und Grasreste entzündet“, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Auch der zweite kleine Brand war schnell gelöscht.

Abschiedsfeiern in alten Gerätehäusern

Beide Ortsfeuerwehren haben nun einen gemeinsamen Standort und planen noch Abschiedsfeiern in ihren bisherigen Gerätehäusern. Die in Gleidingen ist für Ende September geplant und die Nachnutzung des Hauses dort noch offen. Die Rethener wollen ebenfalls noch einmal in ihrem alten Gerätehaus feiern, eh dort der Abrissbagger anrückt. An Stelle des Gebäudes von 1957 entsteht ein Parkdeck und eine Zufahrt für Einsatzkräfte von der Braunschweiger Straße aus.

Von Astrid Köhler