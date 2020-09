Gleidingen

Wegen der Baustelle für den Hochbahnsteig Galgenbergweg ist die Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen nur in Richtung Süden und mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometern pro Stunde freigegeben. Wann das Tempolimit auch in Richtung Norden ausgeschildert werde, wollte die CDU-Ortsratsfraktion im Vorfeld der nächsten Gremiumssitzung am Montag, 21. September, wissen.

Dies sei erst nötig, wenn die Einbahnstraßenregelung nicht mehr gilt, teilte die Verwaltung mit. Entsprechende Schilder würden dann auch Richtung Norden aufgestellt. Zudem werde die Stadt die Ortsdurchfahrt Gleidingen wie geplant für das von der Region angekündigte „Innovationsprojekt Tempo 30“ anmelden.

Personalwechsel im Ortsrat

Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem das Laatzener Freiraumkonzept, das derzeit in den Ortsräten vorgestellt wird, und bei dem Ideen für eine grüne Stadtplanung gesammelt werden, insektenfreundliche Anpflanzungen im Baugebiet Erdbeerhof sowie eine Personalie: Anstelle der CDU-Ortsratsfrau Janine Jackstat, die ihr Mandat niedergelegt hat, wird Nachrücker Lothar Wallow im Ortsrat verpflichtet.

Die öffentliche Sitzung beginnt am Montag, 21. September, um 18 Uhr in der Grundschule Gleidingen, Oesselser Straße 12.

Von Astrid Köhler