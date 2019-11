Ingeln-Oesselse

Es weiß zwar noch niemand, wo die neue Bushaltestelle in Ingeln-Oesselse gebaut werden soll. Aber daran, dass sie gebaut werden soll, besteht für den Ortsrat kein Zweifel. In der jüngsten Ortsratssitzung hat die CDU beantragt, dass die Stadt Laatzen 13.000 Euro als Planungskosten für die Bushaltestelle im Haushalt 2020 bereitstellen sollen. Unterstützung gibt es auch vom Fachausschuss.

„Wir wollen, dass die Planungen weitergehen“, erläuterte Ortsratsmitglied und Ratsfrau Gundhild Fiedler-Dreyer ( CDU). Bereits seit 2006 fordere der Ortsrat eine Bushaltestelle am Neubaugebiet „Vor dem Laagberg“. Der Ort wachse und das Neubaugebiet solle nun endlich an die öffentliche Buslinie angebunden werden. Außerdem sollten ältere und gebrechliche Menschen den Nahversorgungsmarkt am Neubaugebiet ohne Fremdhilfe erreichen können.

Standort ist nach wie vor ein Streitthema

Das sah der übrige Ortsrat genauso. Bis auf eine Gegenstimme wurde der CDU-Antrag angenommen. Allerdings ist die Frage, wo die Bushaltestelle gebaut werden soll, nach wie vor ein Streitpunkt zwischen Verwaltung und Ortsrat. Die Stadtverwaltung hält an den Plänen fest, die Haltestelle vor den Häusern Gleidinger Straße 35 und 37 einzurichten. Die Planungen dafür seien bereits abgeschlossen, so dass keine weiteren Kosten anfallen, erläuterte Stadtbaurat Axel Grüning am Montag bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses, bei dem die Bushaltestelle ebenfalls Thema war. Bewohner und Ortsrat sperren sich jedoch dagegen. Stattdessen wollen sie eine Haltestelle für beide Richtungen auf der Südseite der Gleidinger Straße bauen, die laut Verwaltung so viel mehr kosten würde, dass die Landesnahverkehrsgesellschaft die Förderung verweigern würde.

Stadtentwicklungsausschuss unterstützt Ortsrat

Rückendeckung bekam der Ortsrat Ingeln-Oesselse am Montag vom Stadtentwicklungsausschuss. Dieser stimmte einstimmig dafür, die Planungskosten von 13.000 Euro im Haushalt 2020 einzustellen. „Die Planungen der Stadt stammen aus dem Jahr 2014“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender und Regionsabgeordneter Ernesto Nebot. Daher sei es gut und richtig, diese nach fünf Jahren noch einmal zu überdenken. „Die Bedürfnisse der Nutzer in Ingeln-Oesselse stehen für uns im Vordergrund.“ Daher wolle er das Anliegen des Ortsrates auch in der Region unterstützen.

Die Frage des Standortes der Bushaltestelle soll in einer weiteren Ortsratssitzungen erneut besprochen werden.

Von Stephanie Zerm