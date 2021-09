Ingeln-Oesselse

Die langjährige Suche nach dem genauen Bushaltestellenstandort in der Dorfmitte ist noch nicht beendet, da droht bereits neuer Streit zwischen dem Ortsrat Ingeln-Oesselse und der Stadtverwaltung Laatzen. Im Kurvenbereich der Gleidinger Straße und in Höhe des Jugendtreffs Alte Penne, wo aufgrund brenzliger Verkehrssituationen testweise ein Halteverbot angeordnet worden war, sollen die Schilder nun dauerhaft entfernt und der Radverkehr auf die Kreisstraße gelenkt werden. Der Ortsrat regierte verärgert.

„Man ist sprachlos, wenn man die Vorlage sieht“, fasste Michael Riedel die Stimmung in der letzten Versammlung vor der konstituierenden Sitzung der neuen Ratsgremien zusammen. Schon 2019 habe der Ortsrat in einer interfraktionellen Stellungnahme zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) deutlich gemacht, dass der Radverkehr eben nicht auf der Straße geführt werden solle. Auch teile man nicht die Einschätzung, wonach sich Fußgänger und Radfahrer im Seitenbereich gefährdeten. Gundhild Fiedler-Dreyer (CDU) bekräftigte diese Einschätzung: „Ich wohne seit 50 Jahren im Ort, und noch nie hat es dort einen Unfall gegeben, aber jetzt müssen Radfahrer auf die Straße.“ Auch der SPD-Ortsratsherr Thomas Kasten sowie Thilo Böhm (Grüne) äußerten ihr Unverständnis für die Lösung, Fahrradfahrende in Ingeln-Oesselse auf die Straße zu schicken.

Die Stadt verweist auf rechtliche Gründe. Tatsächlich habe sich der Verkehrsfluss auf Höhe der Alten Penne mit den mobilen Halteverbotsschildern verbessert, da der Kurvenbereich so besser einzusehen sei. Im Zuge der weiteren Planung wurde die Verwaltung bei einem gemeinsamen Ortstermin mit der Region Hannover als Straßenbaulastträger und der Polizei jedoch auf ein anderes Probleme aufmerksam: Der vorhandene Geh- und Radweg weist nicht die nötige Mindestbreite für eine gemeinsame Nutzung auf, auch weil die Halteverbotsschilder den Bereich weiter einengen.

Blaue Schilder sollen entfernt werden

„Das Radfahren auf dem Gehweg wird nicht weiter erlaubt sein“, heißt es in der Vorlage der Stadt. Die vorhandenen blauen Schilder müssten entfernt werden und Radler künftig auf der mit Piktogrammen entsprechend markierten Kreisstraße fahren. „Lediglich zwischen der Straße Hösselgraben und der Bokumer Straße wird der Gehweg für Radfahrende in beiden Richtungen freigegeben.“

Es sei Radfahrern nicht zuzumuten, auf der Straße an parkenden Autos vorbei in den Gegenverkehr zu fahren, sagte Ortsbürgermeister Heinrich Hennies, der zu dem Ortstermin seinerzeit nicht eingeladen worden war. Eindringlich forderte er die Behörden auf, ihren Ermessensspielraum zu nutzen, um Radfahrern weiterhin zu ermöglichen, im Seitenbereich zu fahren. Manfred Alexander Loß (CDU) prophezeite: „Wenn es Unfälle gibt, dann sind sie auf der Straße mit Rad und Auto schwerer als auf dem Gehweg.“

Der neue Ortsrat werde sich weiter mit dem Thema befassen, kündigte Ortsbürgermeister Hennies an. Die nächste Sitzung ist für Montag, 15. November, terminiert.

Von Astrid Köhler