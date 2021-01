Rethen

Die Luft im Ortsrat wird gefühlt immer dünner, wenn das Konzept für den Rethener Park zur Sprache kommt – oder eben auch nicht. Bei der ersten rein virtuellen Ortsratssitzung am Montag, 25. Januar, haben mehrere Politiker die Verwaltung dafür kritisiert, dass diese den seit Langem geforderten Rat von Experten zur attraktiveren Gestaltung der Grünanlage noch immer nicht eingeholt hat. SPD und Grüne warfen der Verwaltung konkret Untätigkeit bei der Umsetzung von Beschlüssen vor.

„Ich fühle mich langsam veralbert“, sagte Rita Heitsch ( SPD) mit ernstem Blick in die Webcam, nachdem der neue Ortsratsbetreuer Jürgen Pagels kurz zu dem Rethener Dauerthema Stellung bezogen hatte. Zwar gebe es den Auftrag an die Verwaltung, auf Grundlage der Bürgerbefragung von 2018 ein Konzept vorzulegen, sagte der Fachbereichsleiter Bauen, jedoch. „Die Ergebnisse sind so weit gefächert, die müssen wir mit Ihnen zusammen priorisieren.“ Zudem hätten sich die Voraussetzungen im Park geändert.

Pagels : „Voraussetzungen haben sich geändert“

Die Trockenheit der letzten Jahre im Zuge des Klimawandels habe dessen Baumbestand geschädigt, erklärte Pagels weiter. Einige Gehölze musste die Stadt im Zuge ihrer Verkehrssicherungspflicht bereits fällen lassen. Bei anderen stünden die Arbeiten noch aus, zitierte Pagels aus einer aktuellen Verwaltungsvorlage. Darunter seien auch solche, die gerade erst mit dem neuen Baumlehrpfad ausgezeichnet wurden. Der Charakter des Parks verändere sich. „Ich würde ihnen die Hand reichen wollen, um unter neuen Voraussetzungen einen schönen Park mit Ihnen zu schaffen“, sagte Pagels.

Mehr als 40 Zuhörer verfolgten Laatzens erste virtuelle Ortsratssitzung in Rethen. Von der Stadtverwaltung nahmen unter anderem der neue Ortsratsbetreuer Jürgen Pagels (Mitte) sowie Bürgermeister Jürgen Köhne (darüber) daran teil. Quelle: Screenshot: Astrid Köhler

„Ich hätte gern einen Sachstandsbericht“, sagte Heiko Schönemann ( SPD), der sichtlich genervt an das ausstehende Konzept erinnerte, sowie an den Auftrag an die Verwaltung, den Rat von Experten einzuholen, um Vorschläge für den Park zu entwickeln. Das Geld dafür habe bereit gestanden. „Stattdessen fangen wir wieder ganz von vorne an.“

Großpflanzen als Ersatz

Matthias Blume ( SPD) und Peter Friedsch ( CDU) äußerten sich ähnlich verstimmt. „Wir haben inzwischen so viele Vorschläge und Energie in das Thema gesteckt, der nächste ,Step’ muss sein, Expertenrat einzuholen“, sagte der Christdemokrat, der sich auch nach den angekündigten Ersatzmaßnahmen für die Fällungen erkundigte. „Es geht nicht darum, zwei Sämlinge in die Erde zu setzen, sondern um Großpflanzen, die einige Tausend Euro kosten“, sagte er. Ortsbürgermeister Ernesto Nebot erinnerte daran, dass noch Mittel in den Haushalt eingestellt werden können.

Bäume müssten bei einer derartigen Trockenheit gewässert werden, mahnte der Grüne Klaus Gervais. „Wozu haben wir ein Grünflächenamt, wenn es seiner Arbeit nicht nachkommt?“ Dass Bäume in dem Park gefällt werden mussten, der in seiner Gesamtheit unter Denkmalschutz steht, beruhe unter Umständen darauf, dass vorher nicht sorgfältig genug mit ihm umgegangen worden sei.

Bürgermeister widerspricht Vorwurf

Der Vorwurf, die Verwaltung sei untätig, widersprach der zugeschaltete Laatzener Bürgermeister entschieden. Ganz Mitteleuropa leide unter den Folgen mehrerer trockener Sommer, sagte Jürgen Köhne: „Ob es gelungen wäre, die Bäume durch Wässern zu erhalten, wage ich zu bezweifeln.“ Die Verwaltung lasse sich bei der Auswahl geeigneter Bäume beraten.

Der Rethener Park und die Umsetzung von Beschlüssen wird demnächst auch Thema im Verwaltungsausschuss sein. SPD und Grünen setzten mit ihrer Mehrheit oder gegen die Stimmen von CDU und FDP durch, dass dieser prüft, ob sich die Verwaltung an die Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechtes hält.

Von Astrid Köhler