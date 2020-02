Rethen

Der Rethener Park bekommt keine zusätzliche Beleuchtung: Das hat der Ortsrat Rethen am Dienstagabend mit der Stimmenmehrheit von SPD und Grünen entschieden. Vorangegangen war dem Beschluss eine längere Grundsatzdiskussion um die Zukunft der Grünfläche.

CDU und FDP hatten beantragt, zusätzlich zur bestehenden Beleuchtung am Kindergarten entlang, auch den direkten Weg von der Hildesheimer Straße zur Schmiedestraße mit Leuchten auszustatten. „Es geht nicht darum, Zeitung zu lesen, sondern das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken“, argumentierte Hannelore Flebbe ( CDU) – so, wie es in der Bürgerumfrage zum Park deutlich wurde.

Rot-Grün fordert Gesamtkonzept ein

Aus Sicht der rot-grünen Mehrheitsgruppe wäre zuvor ein Gesamtkonzept für den Park notwendig, das auch ein Lichtkonzept beinhalten solle. Für deren Erarbeitung hatte der Rat bereits vor zwei Jahren 10.000 Euro freigegeben, von denen bislang lediglich 2000 Euro in den Baumlehrpfad und andere kleinere Projekte flossen. Die SPD machte deutlich, sie erwarte von der Verwaltung, sich um ein solches Konzept zu kümmern. Stadtbaurat Axel Grüning spielte den Ball jedoch zurück: Die ursprüngliche Idee eines studentischen Gestaltungswettbewerbs sei gescheitert, weil die angefragten Hochschulen abgesagt hätten. Deshalb sei es nun an der Politik, die Richtung vorzugeben, in die weiter geplant werden soll.

Bereits fertige Vorschläge hat Holger Schreiber vom Verein Rethen rockt. Er habe schon mehrfach darum gebeten, einen runden Tisch zum Thema einzurichten – ohne Resonanz. „Ich fühle mich als Bürger vor den Kopf gestoßen“, sagte Schreiber.

