Grasdorf

Abriss oder kostenintensive Sanierung – vor dieser Entscheidung stehen derzeit Laatzens Ortsrats- und Ratspolitiker in Anbetracht der gesperrten, rund 20 Meter langen Rutsche am Grasdorfer Rodelberg. Erstmals öffentlich diskutiert wurde das Thema am Dienstagabend im Ortsrat Laatzen. Dabei zeigten sich die Mitglieder quer durch die Parteien unzufrieden darüber, wie das Thema bislang behandelt wurde.

Seit September 2021 ist das beliebte Spielgerät, das vom Rodelberg steil hinunter führt, für die jungen Nutzer gesperrt. Hieß es im September noch, dass nur der Turm am oberen Ende der Rutsche abgängig ist, hat sich inzwischen herausgestellt, dass das gesamte Spielgerät aufwendig saniert werden muss. Ortsratsbetreuer Jörg Schmidt, der auch den Fachbereich Stadtentwicklung leitet, erläuterte bei Sitzung, wie aus dem anfangs geringen Schaden ein Großprojekt wurde: „Wir haben gesagt, wenn wir dafür Geld ausgeben, sollen wir die gesamte Rutsche begutachten lassen“, berichtete Schmidt. „Der TÜV-Mann hat die Hände über Kopf zusammengeschlagen und sich gewundert, dass wir so eine Rutsche überhaupt betreiben.“ Aus dessen Sicht seien weder der Fallschutz noch die Absicherungen ausreichend.

Sanierung würde 50.000 Euro kosten

Tatsächlich ist die Liste der Schäden lang, wie die Verwaltung aufzählt. Der Spielturm und die Standpfosten der Edelstahlrutsche seien schadhaft und das Gelände nicht verkehrssicher, weil der Boden durch Erosion und die Nutzung abgetragen wurde und dadurch die nötigen Fallhöhen nicht mehr gegeben seien. „Des weiteren liegen die Fundamente frei und die Treppenanlage hat Fußfangstellen“, heißt es weiter. Der Fallschutzbereich am unteren Ende der Rutsche müsse ebenfalls getauscht werden, weil sich der Kies verdichtet habe. Geschätzte Sanierungskosten: 50.000 Euro. Als Alternative steht der Abriss im Raum.

Der Spielturm am oberen Teil der Rutsche ist mit Platten abgesperrt. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Politik reagierte verschnupft auf die Ausführungen. „Wir sind irritiert darüber, dass man jetzt plötzlich solch einen massiven Schaden an der Anlage feststellt. Da stellt sich doch die Frage, was der Bauhof in den Jahren davor festgestellt hat und warum die Schäden nicht ausgebessert worden sind“, sagte Heinz Domdey (CDU). „Seinerzeit wurde die Anlage doch auch vom TÜV abgenommen“, ergänzte Siegfried-Karl Guder (CDU) und fragte: „Was ist passiert, dass sich der TÜV jetzt so dagegen sträubt?“

„Heute verklagen die Eltern die Stadt“

Aus Sicht Schmidts hängt dies mit seit Jahren steigenden Sicherheitsstandards und strengeren DIN-Normen zusammen. „Wenn ich als Kind auf dem Spielplatz von der Rutsche gefallen bin und mir weh getan habe, hat meine Mutter mit mir geschimpft. Heutzutage verklagen die Eltern die Stadt“, sagte der Fachbereichsleiter. „Vieles, was man heutzutage noch betreibt, würde man neu nicht genehmigt bekommen.“ Bei einem Umbau gälten dann die aktuellen Vorschriften.

Domdey störte sich daran, dass einige Ortsratsmitglieder erst kurz vor der Sitzung die Beschlussdrucksache erhalten hätten, CDU und FDP wollten das Thema deshalb vertagen. „Wir können das nicht verschieben, weil das in den Haushalt 2022 rein muss“, erwiderte Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg (SPD) vor dem Hintergrund der laufenden Etatberatungen. „Die Rutsche ist eines der meistbenutzten Spielgeräte überhaupt in Laatzen. Als Ortsbürgermeister sage ich: Die muss ersetzt werden.“ Dem schloss sich das übrige Gremium bei der Abstimmung geschlossen an.

Das letzte Wort hat nun der Rat der Stadt, der am 24. März über den Haushalt für 2022 beschließen will.

Von Johannes Dorndorf