Rethen

Mehr als 20 Jahre haben die Rethener auf den Park-and-ride-Parkplatz am Bahnhof gewartet. Nach Henner Fischbach, Hauke Jagau und Thomas Prinz ist Jürgen Köhne der vierte Laatzener Bürgermeister, der in seiner Amtszeit versucht hat, das Bauvorhaben voranzutreiben – diesmal mit Erfolg. Am Mittwochnachmittag sind die 25 neuen Parkbuchten an der Straße Am Bahnhof offiziell eröffnet worden.

„Ich freue mich, dass die Park-and-ride-Anlage nach so langer Zeit endlich in Betrieb genommen werden kann“, sagte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Hannelore Flebbe. ,„Es gab bereits erste Gespräche, als ich noch Mitglied im Ortsrat Rethen war“, erinnerte sich Köhne. „Und das war von 1996 bis 2001.“

Anfang Juni dieses Jahres hatte die Region Hannover nach langer Vorplanung und der Abstimmung mit der Deutschen Bahn mit den Bauarbeiten südlich des des alten Bahnhofsgebäudes begonnen. „Was es so kompliziert machte, war vor allem der Abbruch der alten und der Aufbau der neuen Lärmschutzwand etwa zehn Meter näher an den Gleisen“, erläuterte Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover. Dieses habe auch die Kosten in die Höhe schnellen lassen. So hat die Errichtung der 25 neuen Parkplätze 470.000 Euro gekostet, 130.000 Euro davon hat das Land übernommen.

Menschen sollen auf den Nahverkehr umsteigen

Die Anlage war laut Region notwendig geworden, weil die 15 vorhandenen Stellplätze westlich des Bahnhofs sowie die Möglichkeit, im Seitenbereich der Straße zu parken, den Bedarf an Parkplätzen nicht mehr deckten. Denn bei Pendlerinnen und Pendlern ist der Bahnhof Rethen sehr beliebt. „Er liegt an der Bahnstrecke Bennemühlen-Hannover-Hildesheim und wird im Stundentakt von der S4 bedient“, betonte Regionssprecher Klaus Abelmann.

„Außerdem wollen wir mehr Menschen dazu motivieren, auf den Nahverkehr umzusteigen“, sagte Verkehrsdezernent Franz. Dazu habe die Region bereits zahlreiche Stellflächen für Pendlerinnen und Pendler geschaffen. „Mittlerweile gibt es an fast allen Bahnhöfen Park-and-ride- und Bike-and-ride-Anlagen“, sagte Franz.

Parkplätze sind kostenlos

Von den neuen Parkplätze am Bahnhof Rethen, die zeitlich unbegrenzt und kostenlos nutzbar sind, führt eine kleine Treppe direkt aufs Gleis. Das ist für Pendlerinnen und Pendler zwar praktisch, aber nicht barrierefrei. Daher hat die Region auf dem älteren Parkplatz westlich des Bahnhofs zwei neue behindertengerechte Stellplätze geschaffen.

Über diese Stufen sind Pendler mit wenigen Schritten auf dem Bahnsteig. Einen barrierefreien Zugang gibt es über die älteren Parkflächen westlich des Bahnhofs. Quelle: Stephanie Zerm

Stadt wünscht sich bessere Fahrradstellplätze

„Nun wünschen wir uns, dass die nächsten Schritte der barrierefreie Ausbau der Unterführung und die Optimierung der Fahrradstellplätze am Parkplatz westlich des Bahnhofs sind“, sagte Köhne. Da er in zwei Wochen aus seinem Amt verabschiedet wird, ist dies eine Aufgabe, um die sich sein Nachfolger Kai Eggert kümmern muss – zumal bei der Region noch keine konkreten Pläne dafür vorliegen, wie Planerin Karin Pfitzner erläutert. Sie ermutigte die Vertreter der Stadt, die Verbesserung der Fahrradständer selbst in die Hand zu nehmen und dafür eine Förderung beim Bund zu beantragen.

Von Stephanie Zerm