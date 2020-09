Rethen

Vor allem Pendler sehnen die neue Park-and-ride-Anlage am Rethener Bahnhof seit Jahren herbei. Weil sich jedoch unter anderem die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn zogen, musste der Baustart mehrfach verlegt werden. Einen genauen Termin gibt es noch immer nicht, doch hat die für den Bau verantwortliche Region Hannover nun einen aktuellen Zeitplan vorgelegt – und die Fertigstellung für 2021 in Aussicht gestellt.

Derzeit werde die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Vorausgesetzt die Gremien der Region Hannover stimmen dem Beschluss über die Projektkosten im November zu, könnten die Arbeiten anschließend öffentlich ausgeschrieben werden. Der Abbruch der vorhandenen Lärmschutzwand an der Straße Am Bahnhof sei bereits für Ende 2020 vorgesehen. Der Bau der neuen Wand – diese wird direkt an die Gleise gesetzt – ist für Anfang 2021 geplant. Die eigentliche Park-and-ride-Anlage soll nach Abschluss der Abbrucharbeiten errichtet werden.

25 neue Parkplätze

Auf der Fläche südlich des denkmalgeschützten Bahnhofgebäudes entstehen 25 zusätzliche Stellplätze. Die Zufahrt zum Parkplatz liegt nahe dem Haus, die Ausfahrt etwa 50 Meter weiter südlich davon. Auf dem Parkplatz gilt eine Einbahnstraßenregelung. Acht Stellplätze sind parallel zur Straße Am Bahnhof geplant, auf der aktuell noch die alte Lärmschutzwand steht. Fast alle übrigen Stellplätze werden als sogenannte Schrägparkplätze nahe der Gleise angelegt.

Der Zugang vom Parkplatz zum Bahnsteig soll über eine drei Meter breite Treppe nahe dem Bahnhofsgebäude erfolgen, ist also nicht barrierefrei. Behindertengerechte Parkplätze und eine Rampe zu den Bahnsteigen gibt es nördlich des Bahnhofgebäudes und der Unterführung.

Neue Lärmschutzwand sorgt für Verzögerung

Die neue Lärmschutzwand wird – wie einst vom Ortsrat Rethen wegen der Einsehbarkeit und sozialen Kontrolle gewünscht – unmittelbar an den Gleisen erreichtet. Unter anderem dieser Wunsch hatte die Planungen und den Baubeginn verzögert, wie der Regionssprecher erklärte: „Das Versetzen der Lärmschutzwand und die neue Treppe zum Bahnsteig hat zu umfangreichen Abstimmungsbedarf mit der Deutschen Bahn AG und der Denkmalschutzbehörde geführt.“

Nach Angaben der Region ist die seit mehr als zehn Jahren geplante und zuletzt für 2019 anvisierte Fertigstellung der neuen Park-and-ride-Anlage nun für Mitte 2021 vorgesehen.

Park-and-ride-Plätze sind kostenlos

„Ich freue mich, dass das Projekt nun umgesetzt wird“, sagte Stadtrat Axel Grüning. Mit dem neuen Parkplatz werde der Umstieg von der Straße auf die Schiene einmal mehr erleichtert.

Eigentümerin des Grundstücks ist die Stadt Laatzen, die den Park-and-ride-Parkplatz instandhalten und pflegen wird. Nutzungsbeschränkungen sind laut Stadtsprecher Matthias Brinkmann nicht geplant: „Der Park-and-ride-Parkplatz wird der Öffentlichkeit uneingeschränkt und kostenlos zur Verfügung stehen.“ Dies dürfte nicht zuletzt die Rethener freuen, die seit dem Umbau des Marktzentrums und spätestens seitdem die Parkzeit bei den Märkten auf zwei Stunden begrenzt wurde über Parkplatz klagen.

Derzeit gibt es am Bahnhof nur zwei kleinere Parkplätze: einen privaten hinter dem Bahntechnikgebäude, der zur Deutschen Bahn AG gehört, sowie die städtische Fläche zwischen der Unterführung und der alten Stadtbahnhaltestelle. Letzterer werde zu einem späteren Zeitpunkt umgebaut und erhalten dann weitere Behindertenparkplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten, erklärte Stadtsprecher Brinkmann.

