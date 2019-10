Die Erweiterungsfläche am Park der Sinne in Laatzen könnte 2021 zum Magnet für die Parkourszene werden: Die Planer haben jetzt einen Entwurf für den Jugend-Aktiv-Park vorgestellt, der auch Flächen für Skater und BMX-Fahrer vorsieht. Beim Workshop gab’s jetzt Änderungswünsche der späteren Nutzer.

Zumindest in Teilen ein Vorbild für Laatzen? Diese Parkour-Anlage ist an der Ludwig-Thoma-Realschule in München. Quelle: DSGN Concepts