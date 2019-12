Laatzen

So viel Eintracht gab’s lange nicht mehr im Rat: Erstmals seit drei Jahren haben alle Fraktionen – von der CDU bis zu den Linken – am Donnerstagabend einstimmig den Haushalt verabschiedet. Und dies, obwohl Laatzen 2020 so viel Geld ausgeben will wie noch nie in der Geschichte der Stadt. 140,6 Millionen Euro sind im Finanzhaushalt eingeplant.

Grünen-Ratsfrau Regina Asendorf sprach denn auch von einem „Weihnachtsgeschenk“, das die Fraktionen sich mit der neuen Einigkeit machen. Die Harmonie hat allerdings vor allem damit zu tun, dass alle großen Projekte unumstritten sind – fließt doch ein großer Teil des Geldes in Schulen, Kitas und den Rathaus-Neubau. Frühere Streitpunkte wie der Wohnungsbau, die Gebäudereinigung und der Klimaschutz hingegen wurden teils schon 2018, teils in den vergangenen Wochen abgehandelt.

Bildungsinvestitionen als roter Faden

Ernesto Nebot ( SPD) eröffnete die Debatte: „Der Haushalt ist geprägt von einer Vielzahl von Baumaßnahmen.“ Bildung und Betreuung zögen sich wie ein roter Faden durch das Zahlenwerk. Man dürfe deshalb nicht nur über die Schulden reden, die die Stadt mache. „Jeder Euro, den wir ausgeben, bildet zum großen Teil ein Guthaben“, sagte Nebot. „Die Gebäude gehören uns allen.“

„Natürlich ist die Neuverschuldung auch etwas, was uns umtreibt. Aber die Kinder müssen zeitgemäß heranwachsen und in den Schulen und Einrichtungen lernen können“, stimmte Olaf Lichy ( CDU) ein. Die Summen für den Rathaus-Neubau seien zwar „ziemlich harte Brocken“. „Aber als Kommunalpolitiker haben wir die Verpflichtung, dass die Arbeitnehmer geschützt ihre Tätigkeit tun können. Im derzeitigen Rathaus ist das nicht so gegeben“, ergänzte er in Anspielung auf die zahlreichen Mängel des Gebäudes, in dem schon Lampen von der Decke fielen und Regenwasser in Steckdosen floss.

„Bund und Land machen sich einen schlanken Fuß“

„Das Zinsniveau ist immer noch niedrig, Investitionen konnten nie besser getätigt werden als jetzt“, findet Regina Asendorf (Grüne). Auch hätten sich die Haushalte der vergangenen Jahre als besser herausgestellt als ursprünglich geplant – zuletzt habe es trotz negativer Prognosen wiederholt Überschüsse gegeben. Dennoch seien Städte wie Laatzen chronisch unterfinanziert. „Bund und Land machen sich einen schlanken Fuß“, sagte Asendorf: So sollten die Kommunen laut einer neuen Initiative der Landesregierung jetzt auch noch Verantwortung dafür übernehmen, dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Ins gleiche Horn stieß Gerhard Klaus ( FDP): „Städte wie unsere müssen vergeblich auf ausreichende Hilfen aus Berlin und Hannover warten – wohl wissend, dass wir aus eigener Kraft nicht aus der Schuldenspirale rauskommen“, sagte der FDP-Politiker. 90 Prozent aller Ausgaben seien Pflichtaufgaben – und darunter fänden sich dann auch noch Posten wie die 580.000 Euro für die Schulsozialarbeit, die eigentlich das Land übernehmen müsste. „Das Land lässt uns im Stich.“ Gerade einmal 93.000 Euro blieben für einen eigenen Kulturetat.

Investitionen sind überfällig In der Politik geht es ja immer mal eher um die Show als um die Sache. Solche Schattengefechte gibt es mitunter auch in Laatzen – nicht jedoch bei der diesjährigen Etatdebatte: Selten waren sich die Fraktionen so einig wie diesmal, sodass die Haushaltsreden weitgehend austauschbar waren. Woran liegt’s? Vor allem daran, dass die Stadt in den nächsten Jahren genau das tut, was längst fällig ist: Sie investiert massiv in ihre Gebäude. Zwar hat die Kommune in den vergangenen Jahren im Kita-Bereich und bei den Flüchtlingsunterkünften viel gestemmt, aber bei den Schulen gab es lediglich Fortschritte in Alt-Laatzen und an der Albert-Einstein-Schule. Mit dem angekündigten Bauprogramm von über 170 Millionen Euro bis 2023 baut die Stadt nun einen Investitionsstau ab, der künftige Generationen belastet hätte. Davon profitieren nicht nur die Schüler, Kinder und Mitarbeiter in ihrem Alltag, sondern auch die Stadtkasse, da auch Unterhaltungskosten künftig sinken dürften. Laatzens Politik und Verwaltung haben Recht, wenn sie auf die günstigen Zinsen verweisen, die das Risiko für künftige Steuerzahler bei gleichzeitig ausfinanzierten Krediten überschaubar machen. Da bedarf es dann auch keiner Showauftritte.

Lob für Laatzener Infrastruktur

Für Jessica Kaußen (Linke) sind die Millionenausgaben ein Zeichen dafür, dass Laatzen eine lebenswerte und damit wachsende Stadt sei. „Wenn man neu Zugezogene fragt, sagen viele: Die Infrastruktur ist super und die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind gerade für junge Familien ausgesprochen gut.“ Petitionen zur Rettung von Bädern, wie sie derzeit bundesweit diskutiert werden, seien in Laatzen unnötig. „Das machen wir im Kleinen schon hier vor Ort“, sagte Kaußen mit Blick auf die Gratis-Nutzung des Lehrschwimmbeckens Gleidingen und Sanierungsarbeiten im Aqualaatzium. Ihre Unterstützung finde auch das geplante Nachbarschaftshaus auf dem Marktplatz.

Ganz ohne Zwist lief die Haushaltsdebatte dann aber doch nicht ab: So wärmten Grüne und Linke noch einmal den Streit um die Gebäudereinigung auf, die weitgehend an Private ausgelagert bleibt ( Kaußen: „Der Lohn reicht nicht zum Überleben“). Und immer wieder klang der Streit um die städtische Wohnungsbaugesellschaft durch, deren Gründung im Frühjahr an der Kommunalaufsicht scheiterte ( Asendorf: „Ich finde die Bevormundung unerträglich“).

Einen Überblick über den Etat 2020 finden Sie hier

