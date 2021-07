Laatzen

Dass die Laatzener am 12. September einen neuen Bürgermeister wählen, macht sich mittlerweile auch im Stadtbild bemerkbar. Am Sonntag vor einer Woche haben die Parteien damit begonnen, Wahlplakate an den Straßen aufzuhängen. Die Gemeinschaft Freier Wähler (GFW) gehörte zu den ersten, die ihre Wahlwerbung an Laternen platziert hat, jetzt wächst der Werbewald: SPD und Grüne haben nachgezogen, andere Parteien wollen demnächst folgen.

Beim Kampf um die besten Plätze geht es ruppig zu, beklagt sich GFW-Ortsratsmitglied Rainer Picht. „Die Grünen haben unsere Wahlplakate an einigen Stellen nach oben verschoben, um dort ihre großen Plakate aufhängen zu können“, ärgert sich der Grasdorfer. „Da unsere Plakate aus Kostengründen etwas kleiner sind, lässt sich die Schrift kaum noch lesen.“ Obwohl er einen Vertreter der Grünen darauf angesprochen habe, seien weitere Plakate verschoben worden. „Das zeigt nach unserer Auffassung eine Respektlosigkeit gegenüber anderen politischen Organisationen“, findet Picht. „Wer zuerst kommt, hat auch das Recht, als Erster seine Wahlplakate aufzuhängen.“

Ordentlich übereinander hängen die Wahlplakate der Grünen und Freien Wähler. Quelle: Daniel Junker

„Die Laternen sind nicht gemietet“

Die Grünen sehen das anders. „Dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass andere Parteien gar keine Plakate mehr aufhängen dürfen, wenn die Plätze belegt sind“, sagt Michael Asendorf, der sich im Ortsverband mit um die Plakatwerbung kümmert. „Die Laternen gehören nicht den Parteien und sind auch nicht von ihnen gemietet“, es gebe keinen Anspruch auf die besten Plätze.

Zudem habe die GFW die Hildesheimer Straße gleich am ersten Tag mit sehr vielen Plakaten bestückt. Die Stadt schreibe eine Mindesthöhe von 2,30 Metern vor, deshalb blieben nicht viele Masten übrig. Da sie konisch geformt seien, würden die Plakate beim Entfernen wieder nach unten rutschen. Die Vorgehensweise sei übliche Praxis, ergänzt Asendorf. „Wir haben die Plakate ja nicht überdeckt oder entfernt.“

Diese Regeln gelten für Wahlplakate in Laatzen Für kleine Wahlplakate sind in Laatzen keine festen Standorte vorgegeben. „Allerdings darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht gefährdet werden“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Die Wirkung von Verkehrszeichen etwa dürfe nicht beeinträchtigt werden, das Aufhängen an Verkehrszeichen und Ampeln sei deshalb nicht zulässig. Das Gleiche gelte für öffentliche Zäune und Geländer. „Die Mindesthöhe von 2,30 Metern ist ebenfalls wichtig, damit Radfahrende und zu Fuß Gehende nicht behindert oder gefährdet werden.“ Auch der Umkreis von Wahllokalen sei tabu – zumindest am Wahltag. Die Standorte für die Großwerbeflächen stimme die Stadt mit den Parteien direkt ab. „Es stehen bestimmte Plätze zur Verfügung, und die Parteien äußern ihre Wünsche“, sagt Weisbrich. Meist könnten diese erfüllt werden. „Gibt es Überschneidungen, werden die Flächen an die Parteien gerecht verteilt.“ Dabei würden die Standorte vorheriger Wahlen berücksichtigt und Alternativstandorte angeboten. Grundsätzlich muss die Wahlwerbung wetterbeständig aufgehängt und aufgestellt werden. „Die Parteien müssen die Standorte regelmäßig kontrollieren, vor allem nach Stürmen und Regen.“ Nach der Wahl müssen die Plakate im öffentlichen Raum binnen drei Tagen entfernt sein. dj

Die Linken wollen ihre Plakate erst in zwei bis drei Wochen aufhängen, berichtet die Stadtverbandsvorsitzende Jessica Kaußen. Aus ihrer Sicht gelte das Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Kaußen findet es allerdings nicht schlimm, wenn Plakate etwas nach oben geschoben werden. „Wichtig ist, dass man sie hinterher mit der Leiter wieder abkriegt.“

Die SPD hat bereits in allen Ortsteilen Plakate hängen. In dieser Woche sollen weitere folgen, berichtet der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz. „Wenn an den Masten schon andere Plakate hängen, müssen wir schauen, wo wir unsere darüber- oder darunterhängen können.“ Plakate nach oben zu verschieben, findet Zietz prinzipiell unproblematisch. „Damit müssen wir alle leben.“ Im speziellen Fall sei das Vorgehen der Grünen allerdings unglücklich. „Die Plakate der GFW sind kaum noch sichtbar. Es wäre fairer gewesen, wenn man die größeren Plakate darüber gehängt hätte.“

FDP stellt nur Großplakate auf

Die CDU will in der ersten Augustwoche mit dem Plakatieren beginnen. „Wir halten es für zu früh, das jetzt schon zu machen“, sagt Bürgermeisterkandidat Christoph Dreyer. „Irgendwann haben sich die Leute an den Plakaten sattgesehen.“ Befürchtungen, dass die vorhandenen Flächen dann bereits von anderen belegt sein könnten, hat Dreyer nicht. „Die sind ja nicht reserviert. Es hängen jetzt schon manchmal zwei bis drei Plakate an einem Mast.“ Die Debatte sei nicht neu, „das gibt es bei Wahlkämpfen immer wieder“.

Das Vorgehen der Grünen hält Dreyer für pragmatisch, „die GFW hätte ihre Plakate ja auch besser festzurren können“. Dreyer plädiert allerdings für gegenseitige Rücksicht: Nachfolgende Plakate könnten auch über oder unter den vorhandenen platziert werden.

Die FDP hängt gar keine kleinen Plakate mehr auf. „Wir haben uns schon vor einigen Jahren dafür entschieden, nur noch Großplakate aufzustellen“, sagt der Vorsitzende Gerhard Klaus. „Wir sind der Meinung, es hängen schon zu viele Plakate. Das erschlägt die Leute eher, als dass es etwas bringt.“ Die Großplakate der FDP sollen in Kürze aufgestellt werden.

Stadt will Mehrfachplakatierung verbieten

Die Stadt Laatzen hat auf die Diskussion schon reagiert. Für die Wahl des Landtages 2022 erlaube die Genehmigung nur noch ein Wahlplakat pro Pfosten, teilt Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit. Auch über vorgegebene Mindestabstände zwischen den Plakaten einer Partei werde nachgedacht. „Dies hat den Hintergrund, dass wir in einigen Bereichen gebündelt viele Plakate einer Partei festgestellt haben.“ Die Stadt wolle zudem verhindern, dass mehrere Plakate an einem Pfosten übereinander aufgehängt und damit zuvor aufgehängte Wahlwerbung aus dem Sichtbereich verschoben wird.

An der Würzburger Straße hängt mit dem Konterfei von Kai Eggert das wahrscheinlich größte Wahlplakat in der Region Hannover. Quelle: Daniel Junker

Das wahrscheinlich größte Wahlplakat in der Region Hannover hängt schon länger in Laatzen: Bürgermeisterkandidat Kai Eggert hat das 11 mal 13 Meter große Transparent, auf dem sein Konterfei zu sehen ist, bereits am 7. Juli an einem Hochhaus an der Würzburger Straße 13 in Laatzen-Mitte aufhängen lassen – vor dem offiziellen Starttermin, was auf privaten Flächen möglich ist. „Als parteiloser Bürgermeisterkandidat möchte ich die Leute von mir als Person überzeugen“, sagt der Gleidinger. „Man kann nicht früh genug anfangen.“

